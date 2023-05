Amy i Tammy Slaton to rodzeństwo znane z programu TLC "Siostry wielkiej wagi". Obie zmagały się z zagrażającą życiu nadwagą, a show dokumentuje ich walkę o siebie. Tammy na początku ważyła ponad 300 kg i miała ogromne problemy ze zdrowiem. W 2022 roku zaraziła się koronawirusem, a następnie trafiła do szpitala z powodu niewydolności płuc. Ostatnie doniesienia wskazują na to, że jej stan idzie ku lepszemu. Amy zaś jest już mamą dwójki dzieci i od początku programu jest zdeterminowana, aby stawić czoła otyłości. W ostatnim czasie wrzuciła do mediów społecznościowych zdjęcie, na którym widzimy ją bez filtrów upiększających.

REKLAMA

Zobacz wideo Big Boy walczył z otyłością. "Miałem problemy z poruszaniem się"

"Siostry wielkiej wagi". Amy pokazała bez filtra. Tak wygląda jej cera. To rzadki widok

Amy opublikowała selfie z samochodu, na którym nie szczędziła uśmiechu. Fanom bardzo spodobał się widok uczestniczki na zdjęciach bez retuszu. Wśród komentarzy czytamy: "Nie potrzebujesz filtrów. Bez nich wyglądasz wspaniale", "Znacznie lepiej bez filtrów. Nie używaj ich. Bez nich jesteś piękna", "Ty i Tammy wyglądacie tak pięknie! Mam nadzieję, że między wami wszystko dobrze!" - czytamy pod postem. Więcej nieprzerobionych zdjęć Amy zobaczycie w naszej galerii u góry strony.

"Siostry wielkiej wagi". Losy Tammy i Amy Slaton śledzą tysiące widzów

"Siostry wielkiej wagi" zadebiutowały w telewizji w 2020 roku na kanale TLC i momentalnie podbiły serca oglądających. Jedyną szansą na ocalenie sióstr była operacja zmniejszenia żołądka. W programie widzowie mogą obserwować codzienne życie bohaterek oraz ich zmagania i problemy wynikające z choroby. Aby móc być operowane, kobiety musiały najpierw zrzucić określoną liczbę kilogramów. Szczególną sympatią cieszyła się Amy, która od początku wydawała się być bardziej zdeterminowana od siostry. Tammy miała więcej problemów, aby wytrwać w swoim celu. Kiedy w 2020 roku trafiła do szpitala, ważyła 290 kg. Lekarze nie dawali jej szans na przeżycie, ponieważ waga przeszkadzała im w podejmowaniu większości działań medycznych. Po ostatnich zdjęciach widać jednak, że wróciła na zaplanowaną przez siebie drogę do utraty wagi.