Plotki na temat domniemanego kryzysu w małżeństwie Meghan Markle i księcia Harry'ego nie milkną. Choć rzecznik prasowy pary raz na jakiś czas dementuje kolejne medialne doniesienia, to istnieje przypuszczenie, że małżeństwo może przebywać w separacji. Meghan Markle od początku związku z księciem Harrym mierzyła się z wieloma przeciwnościami losu. Przeciwnicy wielokrotnie zarzucali jej, że jest osobą, która za wszelką cenę pragnie się wybić i zwrócić na siebie uwagę. Niestety potwierdza do nagranie z 2022 roku, które właśnie trafiło do sieci.

REKLAMA

Zobacz wideo Co Brytyjczycy sądzą o nowej królowej Camilli oraz o zachowaniu Meghan i Harry'ego? [SONDA]

Meghan Markle wyrwała nagrodę zawodnikowi. Wszystko się nagrało

W mediach społecznościowych został zamieszczony film, który pokazuje zachowanie Meghan Markle w trakcie ważnego wydarzenia. Opublikowany materiał pochodzi z zawodów w Polo & Racquet Club w Kalifornii, na których drużyna księcia Harry'ego zwyciężyła i zdobyła puchar.

Kate i William siłowali się z kotarką. Żadne nie chciało odpuścić. Wyszło zabawnie

Gdy książę Sussex oraz pozostali zawodnicy z jego drużyny pozowali do zdjęcia z nagrodą, niespodziewanie obok nich pojawiła się Meghan Markle. Księżna stanęła między nimi i przykuła całą uwagę. Wybrała elegancką stylizację, którą uzupełniał ogromny kapelusz, niemal zasłaniający uczestników.

Mało tego, o wiele bardziej zadziwiające okazało się jej zachowanie. Meghan Markle najpierw próbowała wyrwać tabliczkę pamiątkową jednemu z zawodników, a później chciała złapać puchar, który trzymany był nad jej głową. Gdy zorientowała się, że manewr nie idzie po jej myśli, raptownie zmieniła strategię. Zaczęła klaskać i nerwowo łapać się za kapelusz.

Wytknęła księżnej Kate zdeformowane stopy. Internauci natychmiast zareagowali

Niebezpieczny pościg za Meghan Markle i księciem Harrym

Jakiś czas temu książę Harry wraz z żoną uczestniczyli w niebezpiecznym pościgu przez ulice Nowego Jorku. Para miała jechać taksówką. Z pozoru błaha podróż przerodziła się w pościg. W tle pojawili się paparazzi. Dlatego podjęto próbę ucieczki. Cała sytuacja mogła zakończyć się tragicznie. Meghan Markle i książę Harry dramatycznie opisywali rozwój akcji. Z kolei, świadkowie wydarzenia porównywali sytuację do wypadku, w wyniku którego zginęła księżna Diana. Jednak niedawno na jaw wyszły nowe fakty i pojawiło się wiele niezgodności w sprawie. Taksówkarz miał kompletnie inną wersję wydarzeń. Według niego "pościg" wcale nie był groźny. Mimo to para nie ukrywała, że przeżyła chwile grozy. Zobacz też: Tak syn Harry'ego i Meghan może wyglądać za kilka lat. Zobaczcie wizualizację policyjnego eksperta. Archie to cały tata!