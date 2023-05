Sara Jezuit zaistniała medialnie dzięki udziałowi w czwartej edycji "Hotelu Paradise". Uczestniczka dotarła aż do samego finału, chociaż jej programowy partner, Przemek, odpadł tuż przed rozstrzygającym momentem. Jezuit na ścieżce lojalności stanęła z Michałem. Zdecydowała się na rzucenie kulą i zgarnięcie całej wygranej dla siebie. Sarę możemy oglądać ponownie na ekranie, dzięki specjalnej edycji randkowego show "Hotel Paradise All Stars". Jej pojawienie się w programie wywołało w sieci niemałą burzę...

REKLAMA

Zobacz wideo Klaudia El Dursi o "Love Island", "Love never lies" i Mai Bohosiewicz

"Hotel Paradise All Stars". Sara Jezuit ma chłopaka? "Mój związek był burzliwy"

Laluna pod postem na instagramowym profilu platformy Player jasno dała do zrozumienia, że według jej wiedzy Sara jest w związku z niejakim Erwinem. Mężczyzna poczuł się wywołany do odpowiedzi. W jednym z komentarzy pokrętnie tłumaczył obecność Sary w show, z wpisu jednak nie wynikało jasno, czy uczestniczka "Hotelu Paradise All Stars" nadal jest jego dziewczyną. Spekulacje te ucięła Sara. W rozmowie z portalem Obcas.pl wyjaśniła, jaki jest obecnie status jej związku. Nie dało się ukryć, że była urażona reakcją Laluny i innych osób, które zarzuciły jej kłamstwo.

Mój związek z Erwinem był burzliwy, co oznacza, że był słodki i gorzki. Kilkukrotnie podejmowałam decyzję o rozstaniu i powrotach. Jednak powroty nigdy nie są już takie same, dlatego moje emocje opadały. Ostateczną decyzję o zostaniu singielką podjęłam na przełomie lutego/marca. Nie chcę, z szacunku do tego, co nas łączyło, wchodzić w szczegóły rozstania. (...) Żal i gorycz to bliscy towarzysze rozstań. Każdy z nas ma prawo na powrót do normalnego życia w taki sposób i w takim tempie, jakie jest dla niego najlepsze, naturalne. Niestety nie mam wpływu na to, jak odbierają to i przekazują inne osoby. Nie zmienię tego, mogę się jedynie ustosunkować.

W jakich warunkach rodziły Hyży, Krupa, Opozda i Gwit? Jedna z nich zapłaciła krocie

"Hotel Paradise All Stars". Sara tłumaczy, dlaczego po rozstaniu wzięła udział w programie

Sara w swojej wypowiedzi przyznała także, że zaproszenie do programu i wyjazd do innego kraju uznała za idealny sposób na ukojenie nerwów po trudnym rozstaniu. Niestety, jej krok nie został dobrze zrozumiany przez postronnych, w szczególności przez znajomych Erwina. "Wyjazd na inny kontynent, brak kontaktu, oddanie telefonu, to najlepsze, co mogło mnie wtedy spotkać. Cieszę się, że Erwin ma przyjaciół, na których również mógł liczyć w ciężkich dla niego chwilach, bo jestem pewna, że dla nikogo nie było to łatwe - dodała.