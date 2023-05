Proces Johnny'ego Deppa i Amber Heard przyciągnął przed ekrany więcej publiczności niż najlepszy serial sezonu. Aktorowi wróżono upadek kariery, ale niedawno wrócił w wielkim stylu. Depp pojawił się na 76. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Cannes, gdzie film z jego udziałem "Kochanica króla" ("Jeanne du Barry") otworzył całe wydarzenie. Na czerwonym dywanie brylował w smokingu od projektantki Diora, Kim Jones. Przed wyjściem na galę miał zostać poddany metamorfozie przez sztab specjalistów. Po projekcji filmu otrzymał siedmiominutową owację na stojąco i wzruszony reakcją ludzi, uronił łzę. "Triumfalny powrót na salony" - tak kolejnego dnia pisano o Deppie w prasie. Jak się okazuje, aktor ma problemy zdrowotne i musiał odwołać koncerty swojego zespołu.

Johnny Depp poinformował o swoim stanie zdrowia. W Cannes miał pogłębić uraz kostki

Jeszcze 22 maja Johnny Depp wziął udział w koncercie w Londynie, który był hołdem dla jego kolegi Jeffa Becka. Legendarny gitarzysta zmarł na początku tego roku. W wydarzeniu wzięły udział same legendy muzyki: Rod Stewart, Eric Clapton, Ronnie Wood i Billy Gibbons. Depp ma na najbliższy czas sporo planów, bo niedługo zamierza nakręcić film o malarzu Amedeo Modiglianim. Film "Modi" oparty jest na sztuce Dennisa McIntyre'a, a zdjęcia mają zacząć się już jesienią. W rolę głównego bohatera wcieli się Riccardo Scamarcio, a w obsadzie także Al Pacino i Pierre Niney. Pojawi się tam też polski akcent, bo scenariusz napisze Jerzy Kromolowski. Do jesieni Depp planował spędzić czas w trasie ze swoim zespołem Hollywood Vampires, ale jak się okazuje, skręcił sobie kostkę i według zaleceń lekarzy nie powinien jej nadwyrężać.

Moi drodzy przyjaciele. Przykro mi to mówić, ale skręciłem kostkę, co jest okropne. Wszystko zaczęło się od delikatnego urazu, a między Cannes a Royal Albert Hall było już coraz gorzej. Lekarze zdecydowanie odradzają jakiekolwiek aktywności w najbliższym czasie, dlatego niestety nie mogę w tej chwili podróżować - napisał na Instagramie Depp.

Johhny Depp ma przykrą wiadomość dla fanów. Odwołuje trasę. "Wynagrodzimy tym, którzy zapłacili za koncerty"

Zespół Hollywood Vampires planował trasę po USA, a latem 2023 roku koncerty także w europejskich miastach. Niespodziewany uraz aktora niweluje te plany dla całej grupy. Alice Cooper, Joe Perry i Tommy Henriksen będą musieli obejść się smakiem. Depp zapowiedział, że jak tylko upora się z kwestiami zdrowotnymi, Hollywood Vampires wrócą do koncertowania z jeszcze lepszym show niż do tej pory. Jak na razie odwołano koncerty w USA. Co będzie dalej z trasą po Europie? Nie wiadomo, ale być może Depp do tego czasu będzie już w stanie powrócić na scenę. "W związku z tym chłopakom i mnie jest bardzo przykro. Tęsknimy za wami w New Hampshire, Bostonie i Nowym Jorku, ale nie obawiajcie się, obiecuję, że przyniesiemy wam wszystkim niesamowite show i damy z siebie wszystko na wschodnim wybrzeżu później tego lata. Wynagrodzimy tym, którzy zapłacili za te koncerty! Jeszcze raz bardzo przepraszam" - podkreślił Depp.