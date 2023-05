Al Pacino to jeden z najbardziej popularnych amerykańskich aktorów. Tego laureata Oscara kojarzy cały świat. Znamy go z takich produkcji jak "Człowiek z blizną", "Ojciec chrzestny", "Adwokat diabła", "Człowiek z blizną" czy "Dom Gucci". O jego życiu prywatnym mówi się tak często, jak o jego sukcesach zawodowych - na brak powodzenia u kobiet nie może narzekać. Z poprzednich związków ma trójkę dzieci: Julie, Antona oraz Olivię. Wychodzi na to, że wkrótce gromada pociech aktora się powiększy. Jego ukochana Noor Alfallah jest w ostatnich tygodniach ciąży.

Al Pacino spodziewa się dziecka z 29-letnią partnerką

Po rozstaniu z Meital Dohan aktor znalazł szczęście u boku Noor Alfallah. Poprzednia partnerka Al Pacino zwracała dużą uwagę na wiek gwiazdora, za to jak widać po jego obecnej ukochanej - w tym przypadku wiek nie stanowi problemu. Według TMZ aktor spodziewa się z Alfallah potomka. Para spotyka się od ponad trzech lat. "Byli ze sobą w czasie pandemii. Ona głównie randkuje ze starszymi, bogatymi mężczyznami. Była widywana u boku Ala od jakiegoś czasu i wygląda na to, że dobrze się dogadują - komentowali informatorzy przed kilkoma miesiącami" - dowiadujemy się od zagranicznych informatorów. Warto zaznaczyć, że obecna partnerka aktora jest o cztery lata młodsza od jego najstarszej córki. Alfallah ma być w ósmym miesiącu ciąży. Kiedy nowy potomek aktora ukończy 18 lat, to wówczas jego ojciec będzie już 100-latkiem.

Kim jest ukochana Al Pacino?

Ciężarna partnerka aktora również kocha świat kina. Z zawodu i zamiłowania jest producentką filmową i telewizyjną. Studiowała na takich uczelniach jak UCLA School of Theatre, Film i Television oraz USC School of Cinematic Arts. Jej mama to Amerykanka, zaś ojciec pochodzi z Kuwejtu. Wiek aktora i jego ukochanej jest szeroko komentowany w mediach. "Różnica wieku nie jest dla nich problemem, nawet mimo faktu, że jest starszy od jej ojca. Obraca się w wyższych sferach, bo w końcu sama pochodzi z bogatej rodziny" - czytamy na Page Six. Noor Alfallah jak wspomnieliśmy, już wcześniej gustowała w starszych mężczyznach. Spotykała się m.in. z Mickiem Jaggerem (79 lat), reżyserem Elim Rothem (51 lat) i... Clintem Eastwoodem (91 lat).