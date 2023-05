Katarzyna Tusk ma nie tylko doskonałe wyczucie mody, ale i zmysł do aranżacji wnętrz, co często ujawnia w sieci czy na blogu. Choć córka Donalda Tuska nie pokazała całego mieszkania, które znajduje się w jednej z secesyjnych kamienic w Sopocie, to regularnie zamieszcza na Instagramie zdjęcia z różnych jego zakamarków. Nie jest np. tajemnicą, jak blogerka urządziła swoją łazienkę. Trzeba przyznać, że jej pomieszczenie do kąpieli robi wrażenie.

REKLAMA

Zobacz wideo Kasia Tusk piecze ciasto z córeczką

Od łazienki Kasi Tusk trudno oderwać wzrok

Pokój kąpielowy - podobnie jak reszta mieszkania córki polityka - urządzony jest w stylu retro i dominują w nim jasne barwy. Na ścianach znajdują się białe kafelki imitujące cegły, a na parapecie stoją zapachowe świeczuszki, kadzidełka czy kwiaty. Nie brakuje też tam flakoników po perfumach. Patrząc na zdjęcia z łazienki Kasi Tusk, przychodzą nam do głowy słynne słowa Wolańskiej z filmu "Kogel-mogel", że "jest jakby luksusowo". To, co zwraca w pomieszczeniu szczególną uwagę, to liczne złote elementy, które dodają wnętrzu luksusu. Można się domyślać, że blogerka nie zawsze preferuje długie kąpiele, bo zadbała o to, by obok wanny znalazła się deszczownica. Dzięki temu w zależności od nastroju czy czasu, może balansować między wylegiwaniem się w wannie, a szybkim prysznicem. Wielkim atutem łazienki jest też okno. Nie dość, że wpuszcza do niej naturalne światło, to jeszcze świeże powietrze, którego często brakuje w tego typu pomieszczeniach. Więcej zdjęć wnętrza znajdziecie naturalnie w naszej galerii na górze strony.

Kasia Tusk łazienka instagram.com@makelifeeasier

Kasia lubi robić zdjęcia

Kasia Tusk na swoim blogu czy Instagramie, może pochwalić się wieloma stylowymi i perfekcyjnie wykonanymi zdjęciami. Co ciekawe, często sama jest ich autorką. Jednak to nie robienie zdjęć wnętrz swojego mieszkania, które też wykonuje, sprawiają jej największą frajdę. "Od kilku lat fotografuję miasta o świcie - to według mnie najpiękniejsza, najbardziej magiczna pora dnia. Chciałabym mieć w kolekcji wszystkie europejskie stolice. A jeśli pytasz o moją pracę, to najbardziej lubię robić zdjęcia kulinarne. (...) W fotografii nie szukam sensacji. Wolę pokazywać zwyczajne sytuacje " - mówiła w jednym z wywiadów.