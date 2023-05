Małgorzata Bernatowicz to córka Ewy Kasprzyk z małżeństwa z Jerzym Bernatowiczem. Swego czasu pod pseudonimem Carmell brała udział w polskich eliminacjach do Eurowizji, zyskując przy tym uznanie widzów i jurorów. Od tego czasu minęło sześć lat, a córka popularnej aktorki przeszła ogromną metamorfozę. W rozmowie z Plotkiem wyjawiła, co pomogło jej schudnąć około 30 kilogramów. Niezbędne okazały się tajniki medycyny chińskiej. To był klucz do sukcesu.

Córka Ewy Kasprzyk schudła około 30 kg. Niezbędna była dieta i ćwiczenia

Reporterka Plotka spytała Małgorzatę Bernatowicz o to, jak udało jej się zrzucić nadprogramowe kilogramy. Okazuje się, że pomocne w tym były zabiegi, ale podstawą była dieta i ćwiczenia. Córka Ewy Kasprzyk nie chciała powiedzieć konkretnie, ile kilogramów udało jej się zrzucić, ale aktorka nieoczekiwanie stwierdziła, że około 20-30 kg.

Małgorzata Bernatowicz Fot. KAPiF

Zabiegi to jest coś, co robię od niedawna, ale już widzę efekty. To jest coś, co zdecydowanie przyśpiesza tę utratę wagi. Natomiast trzeba wdrożyć dietę i ćwiczenia. Trzeba całościowo podejść do tematu. Ja po prostu jadłam zdrowiej - powiedziała Małgorzata Bernatowicz w rozmowie z Plotkiem.

Bernatowicz pomogła medycyna chińska. Jadła trzy ciepłe posiłki dziennie

Córka Ewy Kasprzyk podkreśliła, że zwracała uwagę na to, co je, ale także sporo trenowała. Pozwalała sobie jednak także na odpoczynek i nie forsowała organizmu. Kluczem do sukcesu okazały się także rady z medycyny chińskiej. Jedną z zasad, o których powiedziała Bernatowicz, jest spożywanie trzech ciepłych posiłków dziennie.

Zrobiłam to delikatnie, stopniowo i właściwie w ogóle bez wysiłku. Nie byłam na żadnej konkretnej diecie. Korzystałam z rad medycyny chińskiej. Starałam się jeść trzy ciepłe posiłki dziennie (...). Dużo trenowałam, ale pozwalałam też swojemu ciału odpocząć, kiedy tego potrzebowało. Bez przeforsowania organizmu. No i tak przez kilka lat schudłam sporo - podkreśliła Małgorzata Bernatowicz w rozmowie z Plotkiem.

