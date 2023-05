Księżna Kate nigdy nie poznała matki Williama, ale wielokrotnie inspirowała się jej stylem. Dziś to właśnie Catherine ma tytuł księżnej Walii, tak jak tragicznie zmarła Diana. Już w momencie zaręczyn Kate i Williama można było dostrzec podobieństwa między paniami, choćby w wyborze stroju. William podarował ukochanej pierścionek, który nosiła wcześniej jego matka, a Kate ubrała się pod kolor szafiru, zupełnie jak Diana podczas ogłoszenia zaręczyn z Karolem. "Oczywiście byłoby zaszczytem ją poznać i z pewnością może być wzorem do naśladowania" - wyznała Kate w jednym z wywiadów po zaręczynach z Williamem. Analizując publiczne wystąpienia księżnej Walii na przestrzeni ostatnich lat, można wielokrotnie zauważyć bardzo mocną inspirację stylem księżnej Diany, a momentami wręcz próbę oddania jej hołdu. Warto zaznaczyć, że Kate ma możliwość noszenia pięknej biżuterii, która zachowała się po księżnej i wielokrotnie ją w niej widziano. Zobaczmy momenty, kiedy ich kreacje były niemal identyczne.

Księżna Kate niczym kopia księżnej Diany. Obie na wyścigi w Royal Ascot wybrały sukienki w grochy

Księżna Kate podczas wyścigów w Royal Ascot miała na sobie niemal identyczną sukienkę, jak niegdyś Diana. Wymogi dotyczące ubioru podczas tego wydarzenia są ściśle określone. Kobiety obowiązuje strój za kolano i nakrycie głowy. Księżna Kate wybrała białą sukienkę w czarne groszki od Alessandry Rich z dekoltem pod szyję i plisowanym dołem.

Do tego obowiązkowo Kate założyła kapelusz, tym razem szyty na zamówienie od Sally-Ann Provan z przyszywanymi kwiatami. Całość dopełniły czółenka od Ralpha Laurena i minimalistyczna kopertówka. Niemal identyczny strój miała na sobie księżna Diana w 1988 roku, także podczas wyścigów w Royal Ascot. Nawet ich biżuteria jest do złudzenia podobna - małe wiszące kolczyki z perłami. Co ciekawe, te, które ma na sobie Kate, są właśnie z kolekcji księżnej Diany.

Księżna Kate podczas premiery "Nie czas umierać" lśniła w złotej sukni. Spójrzcie na kreację Diany z premiery Bonda 36 lat wcześniej

Księżna Kate i książę William w 2021 roku wybrali się na uroczystą premierę kolejnego filmu o Bondzie. "Nie czas umierać" to ostatni film z udziałem Daniela Craiga, więc okazja była wyjątkowa. Żona księcia wybrała na ten wieczór złotą suknię od Jenny Packham wartą 15 tysięcy złotych. W podobnej kreacji na premierze filmu o przygodach agenta 007 pojawiła się kiedyś Diana. W 1985 roku celebrowano film "Zabójczy widok" z Rogerem Moorem i księżna Walii olśniła w jasnozłotej sukni od Bruce'a Oldfielda z finezyjnym splotem w okolicach brzucha. Kiedy przyjrzymy się sukience księżnej Kate, można zauważyć, że jest bardzo podobnie skrojona.

Księżna Kate w chabrowej stylizacji. Wybrała marynarkę z sieciówki. To kopia kompletu Diany z 1992 roku

W 2021 roku księżna Kate i książę William wybrali się z wizytą do Szkocji. To ważne dla nich miejsce, bo właśnie w Szkocji studiowali na Uniwersytecie St. Andrews i tam rozkwitła ich miłość. Kate znana jest z tego, że do mody ma zrównoważony stosunek. Nie tylko zdarza się jej wielokrotnie nosić te same stroje, ale także kupować w sieciówkach. Modele wybrane przez księżną kolejnego dnia w ekspresowym tempie znikają ze sklepowych półek. Na wizytę w Szkocji wybrała chabrową marynarkę z Zary i plisowaną spódnicę firmy Hope. Do tego żona Williama dobrała malutką kopertówkę i czółenka w karmelowym kolorze.

Identyczną kreację miała na sobie także księżna Diana. Na zdjęciach z 9 września 1992 roku widzimy ją w chabrowym komplecie. Marynarki obu pań miały dwurzędowe guziki, a spódnice były plisowane. Rozróżniał je jedynie kolor dodatków, bo Diana buty wybrała pod kolor kompletu, a Kate zdecydowała się przełamać jednokolorowy zestaw dodatkami w odcieniach jasnego brązu. Warto zauważyć, że zarówno na palcu Diany, jak i Kate widać ten sam pierścionek. To duży szafir otoczony diamentami, którym książę William oświadczył się ukochanej. Co ciekawe, mówiono, że pierścionek odziedziczył książę Harry, ale odstąpił go bratu. Więcej o historii pierścionka przeczytasz tutaj.