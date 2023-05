Na TikToku można znaleźć porady niemal na każdy temat. Jakiś czas temu użytkowników tego popularnego młodzieżowego serwisu zachwyciła Aby Lynn. Tiktokerka, która na co dzień pracuje jako kelnerka, podzieliła się z internautami swoimi sposobami na wysokie napiwki. Niektóre z nich balansują na granicy dobrego smaku. Kobieta radzi np. robić z siebie innym dziewczynom, które chcą być kelnerkami "słodką idiotkę".

Kelnerka zdradza sekrety swojej pracy

Według tiktokerki podstawową każdej kelnerki powinien być piękny i zadbany wygląd. Według niej dobrze wykonany makijaż to konieczność. Aby klient nabił większy rachunek (a co za tym idzie można od niego było naliczyć większą opłatę serwisową), trzeba pamiętać, by szklanki gości zawsze były pełne. Według niej trzeba je regularnie napełniać, nawet jeśli goście ich nie opróżnią. Użytkowniczka TikToka uważa też, że większe napiwki generuje przesłodzone zwracanie się do gości. Poleca więc wszelkie zdrobnienia i odpowiednio modulowany tembr głosu. Nazywanie innych kochaniem to dla niej nic nadzwyczajnego. "Zawsze mówię: 'Hej skarbie, czy mogę dać ci kolejnego drinka? Hej skarbie, chcesz jeszcze piwa? Hej kochanie, czy chcesz zapłacić?" - powiedziała na nagraniu.

Słodka idiotka metodą na wyższe napiwki?

Według Aby Lynn gdy obsługuje się przy jednym stoliku kobietę i mężczyznę, pierwszeństwo powinna mieć zawsze przedstawicielka płci pięknej, bo gdy on jest w niej zakochany, wynagrodzi za jej rozpieszczanie. Gdy zaś gość będzie miał jakieś zastrzeżenie, trzeba zaciskać zęby i udawać, zwalając przy tym winę na innych. Ponoć poza na tzw. "słodką idiotkę" okazuje się najlepsza i łagodzi każdą napiętą atmosferę. "Jeśli zapomnisz przynieść jedzenia, to wina kuchni. Oni nie wydali jedzenia" - pouczyła. W tym momencie gdy gość jest jednak dalej nie w sosie, warto poprawić mu humor darmowym deserem, by docenił zadośćuczynienie i później je wynagrodził w napiwku.

Gryzie się w język, gdy mężczyzna jest z kobietą

Porady kelnerki spodobały się większości osób, które obejrzały jej tiktoka. "Nagrywaj więcej porad", "To szkoła życia dla każdego, kto chce być kelnerem" - pisali. Pod wideo odezwały się też jednak osoby, które same dały jej rady i podzieliły się swoimi spostrzeżeniami. Dużo internautów stwierdziło, że nie lubi, jak ktoś obcy zwraca się do nich pieszczotliwie i sobie tego nie życzy. Kelnerka odpowiedziała, że powstrzymuje się od tego tylko, jeśli mężczyzna jest z kobietą. Niektórzy wyrazili też krytykę, co do dolewania do pełna na siłę drinków i napojów, a inni poprosili o więcej szacunku dla gości. "Uważaj, jak obsługujesz starsze panie. One nie lubią być nazywanie kochaniami. Obsługiwałam takie panie wiele razy i wiem, co mówię" - zaznaczyła jedna z użytkowniczek.