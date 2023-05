W ostatnim czasie bardzo często porusza się temat samoakceptacji oraz ciałopozytywności. Oliwy do ognia dolewają filtry upiększające oraz rozwój technologiczny, który umożliwia nam modyfikacje zdjęć oraz ingerencję w urodę. Wiele celebrytów wyłamuje się z tych schematów i ze wzmożoną siłą promuje naturalność. Możemy do nich zaliczyć m.in. Aleksandrę Żebrowską czy Zofię Zborowską. Do ich grona właśnie dołączyła Magdalena Stępień. Modelka opublikowała na Instagramie obszerny wpis, w którym rozprawiała na temat figury.

Magdalena Stępień rozprawia o figurze i samoakceptacji. Ma ważny apel

Magdalena Stępień za pośrednictwem mediów społecznościowych podzieliła się osobistymi przemyśleniami. Na początku wyznała, że jakiś czas temu miała problem z zaakceptowaniem zmian, jakie zaszły w jej ciele po ciąży. "W pewnym momencie ciężko było mi zaakceptować, że moje ciało już nie wygląda tak jak przed ciążą. Ale powiem wam, że pewne rzeczy przychodzą z wiekiem. Teraz gdy naturalność jest coraz mniej spotykana, ja akceptuję i lubię obecną siebie" - zaczęła.

W dalszej części wpisu Magdalena Stępień nawiązała do kreacji wizerunku w mediach. Przyznała, że pokazywanie "idealnego" życia źle wpływa na młodzież i wzbudza wiele kompleksów. Dodała, że kiedyś również chciała być perfekcyjna i nieskazitelna we wszystkim, co robi, ale z biegiem czasu jej wartości się zmieniły. "Te wszystkie kolorowe, idealne obrazki z Instagrama coraz bardziej psują nasze "młodsze" społeczeństwo. (...) Dla mnie samej też wszystko kiedyś musiało być idealne, ale teraz wiem, jak bardzo jest to zgubne, oraz że prawdziwe życie tak nie wygląda. Życie bez filtrów jest możliwe" - wyznała.

Na koniec Magdalena Stępień zwróciła się bezpośrednio do obserwatorów, zwłaszcza obserwatorek. Zdradziła, że otacza ją wiele kobiet, które mają problem z samoakceptacją. Miała dla nich ważny apel. "Mam tu ogromną rzeszę kobiet, które miewają problem z akceptacją samych siebie, dlatego chcę, abyście wiedziały, że każda z was jest wyjątkowa i piękna. Te wszystkie blizny, rozstępy, zmarszczki czynią was wyjątkowymi i jedynymi w swoim rodzaju. Nie przejmujecie się opiniami innych, najważniejsze jest to, abyście same czuły się dobrze ze sobą. (...) Dbajcie o siebie, o swoje zdrowie, ale bez niepotrzebnej presji, że musicie być idealne! Bądźcie sobą, bądźcie wyjątkowe! - podsumowała.

Fani komentują wywód Magdaleny Stępień. Nie kryją zachwytu. "Oby więcej takich było"

Post Magdalena Stępień spotkał się ze sporą aprobatą ze strony internautów. Pod opublikowanym zdjęciem pojawiły się liczne komentarze. Większość z nich była pozytywna. Fani pochwalili modelkę za to, że zdecydowała się poruszyć trudny temat dotyczący samoakceptacji i nie szczędzili jej miłych słów. Posypały się same komplementy. "Dziękuję ci, że jesteś nieliczną osobą w świecie internetu, która pokazuje siebie taką, jaką jest" - napisała jedna z internautek. "Zawsze naturalna i szczera. Ja już nieraz pisałam. Jesteś piękną kobietą na zewnątrz i wewnątrz. Oby więcej takich było i nas otaczało" - dodała kolejna. Zobacz też: Magdalena Stępień świętuje urodziny w Dubaju. Pochwaliła się niespodzianką. Nietypowa.