Ewa Kasprzyk od lat związana jest z Michałem Kozerskim. Para zaczęła się spotykać w 2018 roku. Telewidzowie mogli bliżej poznać ich relację w programie "Power Couple". Sporo mówiło się, że aktorka zamierza stanąć na ślubnym kobiercu, ale ostatecznie w 2022 roku stwierdziła, że będzie wieczną narzeczoną. Teraz powrócił temat małżeństwa. W rozmowie z Plotkiem wyznała, czy poczyniła już jakieś kroki w tej kwestii.

Ewa Kasprzyk planuje ślub w Afryce? "Zabierzemy księdza do RPA. Zgodził się, bo jest afrykanistą"

Ewa Kasprzyk to jedna z najbardziej ulubionych aktorek komediowych. Widzowie pokochali ją zwłaszcza za role w "Koglu-moglu" i "Komedii małżeńskiej". Krytycy z kolei docenili kreację w "Bellissimie". Jej pierwszym mężem był Jerzy Bernatowicz, z którym ma córkę Małgorzatę. Michał Kozerski skradł jej serce kilka lat temu. Zakochana para często podróżuje, a jej ulubionym kierunkiem jest Republika Południowej Afryki. Jeżeli miałoby dojść do uroczystości ślubnej, to właśnie w Afryce. Co więcej, sakramentu miałby udzielić ksiądz z kościoła, w którym para była na pierwszej randce.

Jeżeli w ogóle miałabym kiedykolwiek brać ślub, to tylko w tym kościele. I tylko ksiądz Niedałtowski mógłby mi go dać. Już rozmawiałam (...). Zabierzemy księdza do RPA. Zgodził się, bo jest afrykanistą. Robił doktorat na temat masek afrykańskich. Także jest, że tak powiem, na czasie - powiedziała Ewa Kasprzyk w rozmowie z Plotkiem.

Pierwsze małżeństwo Ewy Kasprzyk trwało 36 lat

Co ciekawe, gdy Ewa Kasprzyk poleciała na pierwsze wakacje z Michałem Kozerskim wciąż była jeszcze żoną Jerzego Bernatowicza. Rozwód nastąpił dopiero we wrześniu 2019 roku. Ten fakt był jednak długo utrzymywany w tajemnicy. Małżeństwo trwało aż 36 lat. Rok temu w rozmowie z "Twoim Imperium" aktorka wyznała, że nie szykuje się do ślubu. Podała też ważny powód.

Niestety, po ślubie często coś się ludziom zmienia w głowie, więc dobrze jest tak, jak jest. Będę wieczną narzeczoną. Czyż to nie piękne? - pytała Ewa Kasprzyk w rozmowie z "Twoim Imperium".

