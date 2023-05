Związek księcia Harry'ego i Meghan Markle nie przestaje interesować ludzi. Para, mimo iż jest bardzo wylewna i chętnie dzieli się szczegółami relacji, musi mierzyć się z coraz to nowszymi komplikacjami. Każde ich wystąpienie publiczne jest głośno komentowane. Na początku maja ponoć uczestniczyli w pościgu, który mógł zagrażać ich zdrowiu i życiu. Jak mówili, niewiele brakowało, a doszłoby do katastrofalnego wypadku z udziałem aut pary i szukających sensacji fotoreporterów. Biuro prasowe księcia Harry'ego podawało: "Pościg trwał blisko dwie godziny i doprowadził do wielu groźnych kolizji z innymi kierowcami, pieszymi, a także dwoma funkcjonariuszami nowojorskiej policji". Teraz biografka królewska poddała surowej ocenie małżeństwo pary. Rzecznik zareagował.

Książę Harry ma dość żony? Ekspertka mówi o separacji. Jest reakcja rzecznika

Meghan Markle i książę Harry udowadniają, ze mimo przeciwności losu ich związek jest silny. Nie brakuje jednak opinii, według których była aktorka całkowicie podporządkowała sobie męża. Fani pary uważają natomiast, że Harry jest po prostu oddany Meghan i zrobi wszystko, by ich rodzinie żyło się jak najlepiej. Inne zdanie ma Angela Levin. W programie telewizyjnym "Dan Wootton Tonight" oceniła, że małżeństwo księcia chyli się ku upadkowi. "Myślę, że to dla niego początek końca. Nie jestem pewna, czy doczekają kolejnej rocznicy ślubu." - stwierdziła. "New York Post" postanowił skontaktować się z przedstawicielem Harry'ego i Meghan i ustalić prawdziwość tych rewelacji. Ten krótko, acz zdecydowanie zaprzeczył, jakoby małżeństwo przechodziło kryzys. "To nieprawda".

Książę Harry wynajmuje sekretny pokój w hotelu, do którego ucieka przed żoną?

Jakiś czas temu "The Sun" podał, że syn króla Karola III coraz częściej ma uciekać od żony. W momentach najostrzejszych konfliktów książę rzekomo pakuje najpotrzebniejsze rzeczy i zamyka się w hotelowym pokoju. W usytuowanym w Montecito. Sensacyjne doniesienia zdementował rzecznik małżeństwa w rozmowie z portalem "Page Six".