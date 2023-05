Doda na rodzinnym ujęciu z Dariuszem Pachutem i jego dziećmi. Ten widok może wzruszyć

Doda przeżyła już wiele miłosnych perturbacji. W poszukiwaniu upragnionego związku nie pomogło jej nawet telewizyjne show. Miłość przyszła do niej nieoczekiwanie. Wokalistka odnalazła szczęście u boku sportowca i podróżnika - Dariusza Pachuta. Para związana jest od kilku miesięcy. Wspólnymi chwilami chętnie dzielą się za pośrednictwem mediów społecznościowych. Ostatnio na koncie artystki pojawiła się relacja z sielankowego popołudnia. Zakochanym towarzyszyły dzieci Dariusza Pachuta z poprzedniego związku. Zobaczcie, jak się bawili.

Zobacz wideo Doda o Janoszek i Stanowskim. "To wasza wina"

Doda chwali się chwilami z ukochanym. Był grill i zakupy

Miłość Dody i Dariusza Pachuta kwitnie w najlepsze. Ostatnio mężczyzna zdecydował się na publiczne wyznanie uczuć oraz podsumowanie ich relacji. Tym razem to Doda przejęła pałeczkę i pochwaliła się, jak spędziła czas z ukochanym oraz jego córką i synem. Wygląda na to, że po zakończonym festiwalu w Sopocie zakochani postanowili skorzystać z dopisującej pogody i zorganizowali rodzinny piknik na łonie natury.

Dariusz Pachut publicznie wyznał miłość Dodzie. Wspomniał o początku znajomości

Na Instagramie Dody pojawiła się obszerna relacja ze wspólnie spędzonego dnia. Na początku para wybrała się razem na targowisko. Gwiazda w świetnym humorze zrelacjonowała zakupy na piknik. Przy okazji chętnie rozmawiała z lokalnymi sprzedawcami i nie szczędziła czułych gestów Pachutowi.

Później była chwila na odpoczynek po wycieczce na bazar. Para leżała razem na kocu i nie szczędziła sobie miłych gestów. Następnie przyszła pora na przygotowanie jedzenia. Za obsługę grilla odpowiedzialny był Dariusz Pachut. Doda bacznie czuwała nad jego poczynaniami oraz pełniła nadzór nad postępem prac.

Po jedzeniu znowu przyszła pora na odrobinę relaksu. Mało tego, wokalistka postanowiła podzielić się wyjątkową fotografią. Zakochani w towarzystwie dzieci Pachuta beztrosko bujali się w hamaku. Trzeba przyznać, że wszyscy wyglądali na zadowolonych i wypoczętych.

Doda skomentowała kreację z Sopotu. "Czemu seksowne kostiumy tak rażą w Polsce?"

Doda o relacjach z dziećmi. "Bardzo mnie lubią"

Wygląda na to, że Doda dobrze dogaduje się z dziećmi partnera i odnalazła z nimi wspólną nić porozumienia. Niedawno pochwaliła się, jaki prezent od nich otrzymała. Okazało się, że pociechy partnera postanowiły wesprzeć ją przed jednym z występów. Oprócz tego jakiś czas temu Doda, zapytana o relacje z najmłodszymi, powiedziała, jak to wygląda z jej strony. "Dzieci mnie bardzo lubią. Paradoksalnie, wiemy to od wielu lat, że wszystkie dzieci moich przyjaciółek mnie po prostu kochają, sama tego nie rozumiem. Pytam ich "dlaczego wy mnie tak kochacie, przecież wiecie, że to jest nieodwzajemnione". Ale one się z tego cieszą i jeszcze bardziej mnie kochają. Dzieci odczuwają szczerość, dobrego ducha, mam dobre intencje" - opowiadała w jednym z wywiadów. Zobacz też: Doda w Sopocie miała na sobie kosztowną kreację. Za kryształki na zębach również trzeba słono zapłacić.