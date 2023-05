Księżna Kate doskonale zna się na zasadach etykiety i ma do perfekcji opanowane zachowanie w formalnych sytuacjach. Żona księcia Williama ma też opracowane różnego rodzaju modowe triki, które pomagają jej utrzymywać kreację w ryzach. Jak się jednak okazuje, nawet księżnej zdarzają się drobne wpadki, zarówno te modowe jak i sytuacyjne. Już nie raz przyłapano Kate z "latającymi spódnicami", kiedy wiatr zupełnie nie przejmując się królewską etykietą, radośnie podwiewał je do góry. W trakcie jednej z ostatnich wizyt księżna pośpieszyła się z przywitaniem gospodarza i wysunęła rękę przed siebie w oczekiwaniu na uścisk. Najwidoczniej nikt nie przypomniał jej o jednej z zasad panujących w społeczności muzułmańskiej. Teraz na jednym z kont na TikToku przypomniano zabawną wpadkę księżnej Kate i księcia Williama podczas odsłaniana jednej z pamiątkowych tablic.

REKLAMA

Zobacz wideo Brytyjska rodzina królewska na małym i dużym ekranie. Dlaczego przyciąga aż taką uwagę?

Księżna Kate i książę William siłują się z malutką kotarą. Żadne nie chciało ustąpić

Na TikToku @the.royal.watcher pojawiło się nagranie zabawnej wpadki Williama i Kate, które odgrzebano z archiwów. Po stanie włosów i posturze Williama można domniemywać, że powstało w okolicach początku ich małżeństwa. Biorąc pod uwagę, że to właśnie ślub rozpoczął ich poważne zobowiązania reprezentowania rodziny królewskiej, to mogli być tu jeszcze na początku swojej drogi i wpadki były nieuniknione. Ta przedstawiona na koncie @the.royal.watcher jest wyjątkowo zabawna. Książę William i księżna Kate zostali zaproszeni do odsłonięcia pamiątkowej tablicy, która ukrywała się pod niewielkich rozmiarów welurową kotarką. W materiale widać, jak każde z nich chwyta za sznurek, aby odsłonić tablicę, ale przygotowany mechanizm nie działa i zagubiona para zaczęła siłować się i "przeciągać linkę" każdy na swoją stronę. Mieli przy tym nie lada zabawę i kupę śmiechu. Sytuacja nieznośnie się przeciągała, więc w końcu interweniowała osoba trzecia. Nagranie rozbawiło internautów. W komentarzach zasugerowano, że powinni poprosić o wsparcie żyjącego jeszcze wtedy księcia Filipa, który sam o sobie mówił, że jest "najbardziej doświadczonym odsłaniaczem tablic na świecie".

Tak Roksana Węgiel zareagowała na hejt po ogłoszeniu zaręczyn. Śpiewająco

Mają tak zawzięte charaktery, że przeciągaliby tę linkę w nieskończoność, albo jak któraś strona wygra. Sami widzicie, że Kate nie miała zamiaru odpuścić.

Biedacy... Musicie zrozumieć, że do wszystkiego potrzebują asysty.

Przynajmniej każdy z royalsów ma na koncie jakiś przypałowy moment. Ale mają ubaw! - czytamy w komentarzach.

Wpadki w rodzinie królewskiej. Harry przebija wszystkich. Na koncie ma sporą kolekcję, ale to wydarzenie było prawdziwym skandalem

W nadchodzącym sezonie "The Crown" twórcy mają zamiar przypomnieć jedną z największych wpadek w życiu księcia Harry'ego. A właściwie trudno tu mówić o wpadce, bo mowa o głośnym skandalu z udziałem royalsa, kiedy wybrał się na imprezę w mundurze nazistowskim. Harry został sfotografowany przez paparazzi, a następnego dnia zdjęcie wylądowało na pierwszej stronie jednego z brukowców. "To jest jednej z najbardziej haniebnych czynów w życiu Harry'ego, do których w końcu odniósł się w swoim dokumencie. Starsze pokolenie doskonale pamięta tę okładkę, ale dla wielu młodszych widzów Netfliksa to będzie coś zupełnie nowego. Ostatnio Harry odniósł się do kwestii rasizmu w rodzinie królewskiej. Jakie to przekorne, że to właśnie Netflix znów przypomni ten nieszczęsny incydent" - powiedziała osoba z otoczenia księcia w rozmowie z "The Sun". W dokumencie "Harry i Meghan" książę wrócił do tej sytuacji. Przyznał, że odczuwał wtedy ogromny wstyd. "To był jeden z największych błędów w moim życiu. Potem było mi wstyd. Chciałem to naprawić"- wyznał. Więcej o tej sytuacji przeczytasz tutaj.