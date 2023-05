"Klan" emitowany jest na antenie TVP1 od 1997 roku. Niedawno zakończony sezon serialu śledziło średnio 990 tys. widzów, czyli o 100 tys. oglądających mniej niż w analogicznym okresie rok wcześniej - wynika z raportu Wirtualnemedia.pl. Co w tym wypadku z kolejnymi odcinkami? Przypomnijmy, że w czasach świetności losy Lubiczów śledziło nawet ponad dziesięć mln Polaków.

REKLAMA

Zobacz wideo Czy wielu polskich aktorów śpiewa? "Weź nie pytaj!". Oczywiście, że tak! [MUSIMY O TYM POGADAĆ]

To nie koniec "Klanu". Serial TVP1 wróci po wakacjach z nowymi odcinkami

Po opublikowaniu wyników oglądalności ostatniego sezonu "Klanu", w mediach zaczęły się spekulacje na temat przyszłości serialu. Plotek postanowił przyjrzeć się tej sprawie i poznać odpowiedź na nurtujące fanów pytanie, czy produkcja o losach rodziny Lubiczów wróci jeszcze do Jedynki po wakacjach. Okazuje się, że szefostwo TVP1 jest zadowolone z wyników "Klanu" i serial będzie kontynuowany. Obecnie trwają prace nad odcinkami, które pojawią się na antenie pod koniec września.

Zmieniły się czasy. Każda produkcja, która jest długo na antenie, z roku na rok ma mniejszą oglądalność. Dziś w dobie streamingu seriale nie zbierają już przed telewizorem kilkumilionowej oglądalności. Prawie milion widzów dla produkcji, która nie jest wysokobudżetowa i jest na antenie TVP aż 26 lat, to bardzo dobry wynik. Często produkcje z dużo mniejszym stażem radzą sobie dużo gorzej. Trzeba się cieszyć z tego co jest - mówi nasz informator z TVP.

W TVP nie chcą powtórki z rozrywki

Źródło Plotka dodaje, że ryzykowanie zakończenia "Klanu" na koszt produkcji, która nie wiadomo, czy by się przyjęła w jego paśmie, to na razie dla stacji zbyt odważny krok. Nasz informator przypomniał sytuację z "Plebanią", którą zakończono przed ponad dekadą i zastąpiono ją "Galerią". Ku zdziwieniu ówczesnych władz TVP, nowa produkcja stacji miała dużo gorsze wyniki oglądalności niż "Plebania" i ostatecznie też zdjęto ją z anteny. Nikt nie chce teraz doprowadzić do podobnej sytuacji, chociaż oczywiście kuszące jest marzenie o serialu, który poradziłby sobie lepiej w paśmie "Klanu" od jego ostatnich odcinków.

"Dyrektor programowy po dyskusji z prezesem TVP nie widział innego wyjścia, jak tylko przedłużyć umowę z produkcją na kolejny sezon "Klanu". Lepsze to co znamy i jest pewne. Nowe odcinki serialu zaplanowane są więc w TVP1 na ostatni tydzień sierpnia" - uspokaja nasze źródło.