Zgodnie z zasadami królewskiej etykiety kobiety w trakcie publicznych wystąpień nie mogą pokazywać odsłoniętych stóp. Dodatkowo obowiązkowe są rajstopy. Meghan Markle wielokrotnie zarzucano, że łamie te zasady. Podczas wyjścia do Royal Albert Hall, kiedy żona księcia Harry'ego była jeszcze w ciąży z Archiem, pojawiła się na koncercie w sandałkach na obcasie zapinanych na cienkie paseczki. Mało tego, miała na paznokciach czerwony lakier, który w wyższych sferach uznawany jest za ordynarny. Zdjęcie stóp księżnej Sussex następnego dnia obiegło wszystkie media. Wnikliwi obserwatorzy od razu dostrzegli, że w okolicach dużego palca ma podłużną bliznę. Jak się okazuje, Markle przeszła bolesną operację, aby zlikwidować haluksy. Tym razem jedna z tiktokerek wzięła pod lupę stopy księżnej Kate. To nie lada wyzwanie przyłapać przyszłą królową bez butów, ale była ku temu wyjątkowa okazja.

Internauci oburzeni uwagami tiktokerki na temat stóp księżnej Kate. "Takie uwagi są bez sensu"

Tiktokerka @cristinanainglaterra znalazła archiwalne nagranie księcia Williama i księżnej Kate zrobione podczas wizyty w Indiach. Najpierw książęca para odwiedziła Bombaj, gdzie Kate i William zagrali w krykieta z dziećmi z miejscowej szkoły, a następnie udali się do Delhi. Tam odwiedzili Birla House, czyli miejsce, gdzie został zastrzelony Mahatma Gandhi. Aby okazać szacunek, przed wejściem do świątyni zdjęli buty. To rzadki moment, kiedy księżna Kate pokazała publicznie stopy. Tiktokerka @cristinanainglaterra zarzuciła Kate, że ma zaniedbane paznokcie i nie zrobiła nawet pedicure, a przecież słynie z elegancji i perfekcji. Mało tego, zasugerowała, że Kate ma zniekształcone stopy przez uciskające je buty. "Kate pokazuje swoje "niezrobione" paznokcie u stóp i całkowicie zrujnowała swoje stopy poprzez długotrwałe noszenie butów na wysokich obcasach" - oświadczyła tiktokerka. Na reakcję internautów nie trzeba było długo czekać. Od razu stanęli w obronie księżnej Walii i wytknęli dziewczynie, że jej zarzuty są absurdalne.

Jeśli fakt, że nie masz pomalowanych paznokci, sprawia, że twoje stopy są zrujnowane, to mam poważny problem.

Jej stopy wcale nie są zniekształcone. Kate ma po prostu na sobie rajstopy, jak nakazują zasady etykiety.

Takie uwagi są bez sensu. Po prostu nie ma pomalowanych paznokci. Wielka rzecz - czytamy w komentarzach.

Królewskie zasady są bardzo restrykcyjne i kwestia zasłaniania stóp to tylko niewielka cząstka tego, o czym podczas oficjalnych wydarzeń musi pamiętać księżna Kate. Modowa ekspertka Abby McHale ujawniła, z jakich trików korzysta księżna. Wiedzieliście, że Kate, kiedy nosi rajstopy, najczęściej wybiera te, które mają lepkie podeszwy? Dzięki temu jej stopa nie ma szansy niepostrzeżenie wyśliznąć się z buta. McHale wspomniała też o sposobie na "latające spódnice". Jak uniknąć efektu "Marylin Monroe" i przez przypadek nie pokazać kawałka królewskiej bielizny? Jak się okazuje, w szwie chowane są specjalne ciężarki. Więcej o modowych trikach przeczytasz tutaj.