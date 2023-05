Maciej Musiał jest jednym z tych artystów, którzy działają na wielu płaszczyznach. Mężczyzna nie ogranicza się tylko do ról aktorskich. Ostatnio wybrał się do klimatycznego Paryża, aby wziąć udział we French Open. Mimo tego, że Musiał pojawił się tam prywatnie, to został dostrzeżony przez czujny obiektyw kamery. Na instagramowym koncie Eurosportu pojawiło się nagranie z gwiazdrorem "Rodzinki.pl" w roli głównej.

REKLAMA

Zobacz wideo "Dzisiaj śpisz ze mną" - Maciej Musiał w przepełnionej romansem ekranizacji powieści [ZWIASTUN]

Maciej Musiał został przyłapany przez kamery Eurosportu. Nie spodziewał się tego, że może być nagrywany

Instagramowe konto stacji Eurosport prowadzone jest w bardzo systematyczny i konsekwentny sposób. Często pojawiają się na nim coraz to nowsze materiały relacjonujące aktualne wydarzenia sportowe. Podczas French Open przed czujnym okiem kamery nie udało się umknąć Maciejowi Musiałowi. Artysta siedział na trybunach wraz z innymi osobami. Miał na sobie klasyczny, biały T-shirt, a w jego uchu połyskiwał niewielki kolczyk. Rozczochrana fryzura dodawała mu nonszalancji, a kilkudniowy zarost podkreślał rysy twarzy. Widać, że Musiał, nie miał świadomości, iż jest kamerowany.

Maciej Musiał Fot. instagram.com/@maciejmusial_official

Maciej Musiał odpowiedział na nagranie w zabawny sposób. Widać, że ma poczucie humoru

Musiał po tym, jak zauważył na Instagramie, że został nagrany, postanowił zadziałać w dość zabawny sposób. Udostępnił nagranie i dodał do niego osobliwy podpis. Z pewnością rozśmieszył on wielu jego fanów. Artysta słynie z niecodziennego poczucia humoru. Swoim zachowaniem pokazał, że ma dystans do własnej osoby.

Dobrze, że nie dłubałem w nosie - napisał Maciej Musiał na swoim instagramowym koncie.

Musiał ma znanych rodziców. Kim są? Matka wygląda jak siostra, ojciec to aktor

Nie jest już tajemnicą, że Maciej Musiał na zaproszenie NATO będzie spotykał się z przywódcami Sojuszu Północnoatlantyckiego. Ma on pojawiać się w różnych miejscach na świecie i uczestniczyć w określonych wydarzeniach. Do tej pory artysta był już w Brukseli i spotkał się z sekretarzem generalnym NATO. Pokazał się także na jednym z charytatywnych meczów. Biorąc pod uwagę rangę zaproszenia, uroczystości będzie z pewnością znacznie więcej.