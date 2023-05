Ewa Kasprzyk to ceniona polska aktorka, która jest znana z takich produkcji jak "Kogel-mogel", "Komedia małżeńska", "Kariera Nikosia Dyzmy" czy "Na dobre i na złe". Prywatnie spełnia się jako mama Małgorzaty Bernatowicz, która jest owocem związku celebrytki z Jerzym Bernatowiczem. Para była małżeństwem przez 36 lat. Córka Kasprzyk odziedziczyła po mamie artystyczną duszę. Występuje jako wokalistka pod pseudonimem Carmell. Jak obie panie prezentowały się ostatnio na ściance?

Ewa Kasprzyk z córką zachwycają. To dwie artystki

Aktorka ma dziś 66 lat, a jej córka 36. Widać, że panie świetnie czują się w swoim towarzystwie. Na event kliniki medycyny estetycznej Kasprzyk założyła beżową, luźną i połyskującą sukienkę z wycięciami na ramiona. Do tego postawiła na szpilki w tym samym kolorze. Z kolei jej pociecha ubrała wzorzystą sukienkę przypominającą japońskie kimono. W tym orientalnym wydaniu wyglądała zjawiskowo. Całą stylizację dopełniła wyrazistym makijażem i zauważalną biżuterią. Więcej zdjęć znajdziecie w galerii na górze strony.

Ewa Kasprzyk, Magorzata Bernatowicz KAPiF.pl / KAPiF.pl

Warto zaznaczyć, że córka Ewy Kasprzyk przeszła metamorfozę. Zmieniła nawyki żywieniowe i zaczęła ćwiczyć jogę, przez co schudła kilkanaście kilogramów. Jej największą pasją jest jednak śpiew. "Zawsze wiedziałam, że chcę śpiewać, ale próbowałam z tym walczyć, bo zupełnie w siebie nie wierzyłam. Pewnego dnia, mając 23 lata, stwierdziłam jednak, że jeżeli nie spróbuję, to nie będę wiedziała, czym to dla mnie jest, i mogę potem tego żałować. Zrobiłam więc wszystko, co w mojej mocy, żeby jakoś zacząć, choć o muzyce, a tym bardziej przemyśle muzycznym, nie miałam przecież zielonego pojęcia" - mówiła w rozmowie z "Galą".

Ewa Kasprzyk o relacji z córką

Ewa Kasprzyk na łamach "Urody życia" opowiadała o relacji z córką. Przyznała, że ją rozpieszczała, ale jednocześnie dużo pracowała, przez co nie poświęcała jej tyle czasu, ile chciała. "Gdy ma się jedno dziecko, to człowiek chce mu wszystko dać. Gosia była przeze mnie totalnie rozpieszczana. Kiedy wyjechałam na trzymiesięczne tournée z pantomimą po Anglii i Szkocji, to każdego dnia z pieniędzy, które zarabiałam, kupowałam coś dla Małgosi. To była masakra! Zwoziłam tony rzeczy, a to były czasy PRL-u, więc np. dżinsowe ubranka to był rarytas! Gdy jeździłam z teatrem do zachodnich Niemiec, to przywoziłam nawet soki. Dużo pracowałam i myślę, że to czas, którego już się nie odda dziecku" - opowiadała.