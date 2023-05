Pod koniec maja, nakładem wydawnictwa Znak, ukazała się biografia Kory autorstwa Katarzyny Kubisiowskiej. Publikacja "Się żyje. Kora" przybliża kulisy zawodowe, jak i prywatne artystki, zdradzając przy tym nieznane dotąd fakty. Z biografii - która otrzymała zielone światło od Kamila Sipowicza - dowiadujemy się, że piosenkarka, będąc w związku ze swoim ostatnim partnerem, miała na początku lat 90. romans.

Kora straciła głowę dla żonatego mężczyzny. Ten jednak jej nie chciał

Związek Kamila Sipowicza i Kory na początku lat 90. zaczął popadać w rutynę. Nie było między nimi już tak płomiennego uczucia i dreszczyku emocji, jak samym początku znajomości, a do codziennego życia wkradła się nuda. Żądna nowych przygód wokalistka zaczęła szukać wrażeń poza domowym ogniskiem. W 1990 roku na jej drodze stanął niejaki Ilan Luft, który pracował w firmie teścia zajmującej się diamentami. Mężczyzna przyjechał do Polski, aby znaleźć w kraju szlifiernie do rozwijania biznesu. Sipowicz szybko odkrył, że Kora ma kogoś i ta następnie nie ukrywała się z romansem.

"Kora miała mnie kompletnie w dupie. Robiła, co chciała. Spotykała się z Luftem gdzieś w Beneluksie i w Izraelu. Kiedy byłem na granicy szaleństwa, ona poleciała raz jeszcze do Tel Awiwu, by spotkać się z Ilanem" - wspomina Sipowicz. Sęk w tym, że Luft był... żonaty. Kiedy pojechała do Izraela, aby się z nim spotkać, całkowicie ją zignorował. Dlaczego? "Kora powiedziała mi o tym przed śmiercią. Tatuś żony, czyli jego teść, postawił warunek: Kora albo diamenty. Gdyby Ilan został z Korą, zakręciłby mu kurek i byłby nikim. Nie znam szczegółów relacji Kory i Ilana, ale facet nie był ciekawy, może to wszystko między nimi opierało się na dobrym seksie?" - wspomina Sipowicz na łamach "Się żyje. Kora". Wdowiec po Korze przyznał także, że romans partnerki doprowadził go do najgorszych myśli. "A Korę po jej powrocie z Izraela odebrałem z lotniska, zasuwaliśmy naszym małym fiatem przez most Poniatowskiego i miałem plan, by pierdolnąć w barierkę. Fantazjowałem: spadniemy do Wisły i oboje zginiemy na miejscu. Tyle że nie starczyło mi odwagi" - czytamy.