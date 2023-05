Gwiazdy show-biznesu liczą się z tym, że ich wizerunek jest najważniejszym atutem, dlatego starają się zadbać o każdy szczegół swojego wyglądu. Wielu pracuje nad tym, aby mieć rząd śnieżnobiałych zębów. Korzystają z aparatów ortodontycznych, licówek, wybielania laserowego i innych cudownych zabiegów stomatologii estetycznej. Niektóre gwiazdy, choć jeszcze kilka lat temu nie chwaliły się uzębieniem, dziś szczerzą się do obiektywu, dumnie prezentując oszałamiającą biel.

REKLAMA

Zobacz wideo Dagmara ma sposób na o swój piękny uśmiech. Myje zęby osiem razy dziennie

Krzysztof Ibisz

W 2018 roku kiedy na wiosennej ramówce Polsatu Krzysztof Ibisz błysnął uśmiechem, w internecie zawrzało. Wszyscy od razu zwrócili uwagę na rząd nieskazitelnie białych zębów. Niektórzy wypatrzyli, że prezenter prawdopodobnie zafundował sobie licówki - czyli cienkie płatki, które przykleja się na powierzchnię. Dzięki temu można osiągnąć efekt wybielenia, uzupełnienia ubytków i wyrównania. Nie wszyscy jednak podzielali zachwyt nad uśmiechem Ibisza. "Wyszło komicznie i nienaturalnie. Taki fortepian" - pisał jeden z internautów. Od tego czasu minęło jednak kilka lat, a zęby prezentera nadal prezentują się nienagannie.

Stream skończyła stratą górnej jedynki. "Mogę dostać suby za wybity ząb?"

Edyta Pazura

Żona Cezarego Pazury bez wątpienia przeszła ogromną metamorfozę, odkąd pojawiła się w show-biznesie. Wszystkie zmiany szybko były wyłapywane i opisywane przez media, dzięki czemu doskonale wiemy, jak się zmieniała przez lata. Gazeta "Super Express" wyliczała nawet, ile kobieta musiała zapłacić za nowy uśmiech. Tak, jak w przypadku Ibisza, celebrytka postawiła na założenie licówek. " Za porcelanowe licówki na górne i dolne zęby trzeba zapłacić ok. 40 tysięcy złotych, co najmniej 2,5 tysiąca za jeden ząb" - pisał "Super Express". My uważamy, że niezależnie od tej inwestycji, Edyta Pazura zawsze potrafiła olśnić urodą.

Edyta Pazura fot. KAPiF

Małgorzata Kożuchowska

Kożuchowska jest niekwestionowanie jedną z najpopularniejszych polskich aktorek. Dała się poznać zarówno na małym ekranie w takich hitowych produkcjach jak "M jak miłość" czy "Rodzinka.pl", jak i kultowych filmach jak "Kiler". Z czasem jak jej kariera się rozwijała, celebrytka zaczęła więcej inwestować w swój wizerunek. W końcu trafiło również na zęby. Dziś prezentuje idealnie równe, perłowobiałe uzębienie, którym czaruje przy szerokim uśmiechu.

Małgorzata Kożuchowska fot. KAPiF

Anna Lewandowska

Celebrytka od lat pozostaje w polskim show-biznesie ikoną stylu. Żona Roberta Lewandowskiego zawsze wie, jak się zaprezentować. Kiedyś jednak wyglądała zupełnie inaczej, a i też rzadko pokazywała się w mediach, kiedy jej mąż grywał jeszcze w drużynach z niższych lig. Podczas jednej z sesji Q&A na Instagramie kobieta wyznała, że przez kilka lat borykała się z problemami z zębami, w wyniku czego zmuszona była nosić aparat tzw. incognito, czyli założony z drugiej strony. Dziś może się natomiast chwalić już śnieżnobiałym uśmiechem, wyglądającym jak z reklamy pasty do zębów.

Anna Lewandowska Newspix/ Kapif

Zenek Martyniuk

Muzyk zdecydowanie jest królem sceny disco polo i od lat podbija serca tysiącom fanów w Polsce. Zenek Martyniuk przez większość swojej kariery chował usta za mikrofonem, unikając pokazywania zębów. W zeszłym roku jednak podczas gali Osobliwości i Sukcesy 2022 się to zmieniło. Wokalista błysnął do publiczności idealnie białym uśmiechem. Zniknęła również jego charakterystyczna przerwa między jedynkami.

Zenon Martyniuk fot. AKPA/KAPiF

Izabela Janachowska

Tancerka przeszła długą drogę, aby zagościć na stałe w show-biznesie. Przygodę z telewizją zaczynała na parkiecie "Tańca z Gwiazdami", kiedy ten był emitowany jeszcze w TVNie, następnie razem z nim przeniosła się do Polsatu. Wśród jej partnerów tanecznych znaleźli się m.in. Radosław Majdan czy Rafał Brzozowski. Aktualnie dostała własny program, a w telewizji z ekspertki od tańca stała się ekspertką od organizacji wesel. Prywatnie spełnia się jako żona i matka u boku milionera Krzysztofa Jabłońskiego. Wspinanie się po tej drabinie sławy, wymagało też pracy nad swoim wizerunkiem.

Złamali jej szczękę, żeby naprawić zgryz. Transformacja w piękność trwała sześć lat

Nie rozstała się jednak z "Tańcem z Gwiazdami", jedynie zmieniła swoją rolę. Kilka lat temu zadebiutowała jako prowadząca tego show. Nowe stanowisko wiązało się dla gwiazdy z nowymi zębami, bo to właśnie w premierowym odcinku z jej udziałem zaprezentowała publiczności piękny, śnieżnobiały uśmiech. Więcej zdjęć znajdziesz w galerii na górze strony.

Izabela Janachowska fot. KAPiF