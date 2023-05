Roxie Węgiel 27 maja zaskoczyła fanów informacją o zaręczynach z Kevinem Mglejem. Jak się okazuje, bardzo długo to ukrywała, bo pierścionek dostała już kilka miesięcy temu. Kiedy dokładnie się zaręczyła? Fani mają swoje tropy. Wcześniej równie skutecznie ukrywała samego ukochanego, bo jego tożsamość zdradziła dopiero w dniu 18. urodzin. Niedawno para debiutowała na ściance. Roxie i Kevin wybrali się na 14. urodziny magazynu K-MAG. W wywiadzie ze Światem Gwiazd opowiedzieli o początkach ich znajomości. "To była taka miłość od pierwszego wejrzenia, kiedy spotkaliśmy się w studiu. Żadne z nas tego nie planowało, po prostu zaiskrzyło. Roksana okazała się niesamowicie ciepłą, wrażliwą, empatyczną, dojrzałą osobą i tak, rozpłynąłem się" - wyznał Mglej. Związek pary wzbudza spore kontrowersje, bo Kevin jest o osiem lat starszy od Roxie i ma dziecko z poprzedniego związku. Kiedy w mediach pojawiła się wiadomość o zaręczynach wokalistki, zaczęto krytykować jej "pochopną" decyzję. Jak para zareagowała na nieprzychylne komentarze? Wygląda na to, że bawią się wyśmienicie.

Zobacz wideo Roxie Węgiel w rozmowie z Plotkiem rozlicza swoje ostatnie pięć lat kariery [WYWIAD PLOTKA]

Roksana Węgiel "skomentowała" aferę po zaręczynach. Tak spędzają czas wolny z Kevinem

Tuż po ogłoszeniu przez Roksanę Węgiel zaręczyn pod zdjęciem imponującego pierścionka pojawiło się dużo negatywnych komentarzy odnośnie do decyzji nastolatki. Starsze "fanki" były bezlitosne. "Powiedziałaś "tak"? Znacie się kilka miesięcy, a ty masz 18 lat. Dziewczyno, otrząśnij się! Jesteś zakochana, to piękne uczucie, super! Co za facet, mając 26 lat, spotyka się jeszcze z 17-latką, a kilka miesięcy później chce z nią ślubu? Daję wam rok, góra dwa lata" - napisała jedna z oburzonych obserwatorek. Takich głosów było dużo więcej i pod postem wywiązała się gorąca dyskusja. "Chyba oszalałaś, dziecko. Masz 18 lat, pożyj trochę, małżeństwo to nie zabawa… gdzie są rodzice?", "Zostaw Kevina samego w domu" - czytamy w komentarzach. Co na to Roxie? Wokalistka nie zamierza się przejmować "serdecznymi radami" ludzi z internetu. Doskonale bawi się ze swoim ukochanym Kevinem. Para opublikowała filmik ze wspólnego śpiewania utworu "Czułe słowa" zespołu Piękni i Młodzi. Widać, że są w świetnych humorach i nie przejmują się negatywnymi komentarzami.

Roksana Węgiel o reakcji rodziców na związek z Kevinem. Producent był już wcześniej zaręczony

Roxie Węgiel w rozmowie z Party zdradziła, jak na jej związek z Kevinem Mglejem zareagowali rodzice. Parę dzieli osiem lat różnicy, a Kevin był już w przeszłości zaręczony. Producent jest także ojcem kilkuletniego chłopca. Jak się okazuje, rodzice wokalistki mają z nim świetne relacje i w przeciwieństwie do poprzednich związków ich córki, ten wybranek wyjątkowo przypadł im do gustu. "Moi rodzice mają super relację z Kevinem. Świetnie się dogadują, obserwuje to z boku i jestem pełna podziwu dla moich rodziców. Wcześniej nie byli tak skorzy do akceptowania moich poprzednich chłopaków, a teraz jest naprawdę zupełnie inna sytuacja i myślę, że oni też wiedzą, że to jest poważna relacja" - wyznała Roksana Węgiel w rozmowie z Party. Związek Kevina i Roxie pobłogosławił też Marcin Prokop, który współpracował z Mglejem. "Pracowałem kiedyś z Kevinem przy jednym projekcie, bo jest współwłaścicielem agencji reklamowej. To bardzo miły i bardzo kumaty, bardzo zabawny chłopak, więc jeśli jest im razem dobrze, to trzymam kciuki za powodzenie tej relacji" - powiedział dziennikarz. Więcej przeczytacie tutaj.