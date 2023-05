Alicja Majewska wybaczyła mężowi zdradę. Zajmowała się nim aż do śmierci

Mimo upływających lat talent muzyczny Alicji Majewskiej wciąż zachwyca tak samo, jak na początku kariery. Artystka kończy 75 lat i wciąż posiada niespożyte pokłady energii. Zadebiutowała w drugiej połowie lat sześćdziesiątych i niemal od razu pozyskała całkiem sporą rzeszę fanów. Jej życie prywatne nie było jednak usłane różami. Wokalistka musiała stawić czoła zdradzie męża i zmierzyć się z rozstaniem. Cały czas zachwyca jednak pozytywną energią i optymizmem.

Alicja Majewska nie miała szczęścia w życiu prywatnym. Mąż zdradził ją z inną kobietą

Alicja Majewska już od najmłodszych lat wiedziała, że posiada talent muzyczny. W 1968 roku zadebiutowała udziałem na IV Festiwalu Piosenki Radzieckiej w Zielonej Górze. Największą popularność przyniosły jej jednak lata osiemdziesiąte. To właśnie wtedy światło dzienne ujrzał nucony do dziś przebój "Jeszcze się tam żagiel bieli". Artystka ma na swoim koncie niezliczoną ilość nagród i lukratywnych współprac. Występowała między innymi z Wojciechem Młynarskim, Łucją Prus, Magdą Czapińską oraz Włodzimierzem Korczem, z którym wciąż tworzy duet artystyczny.

Alicja Majewska była żoną konferansjera. Małżeństwo trwało 12 lat

Alicja Majewska poznała swojego męża we wczesnej młodości. Był nim Janusz Budzyński, który już wtedy miał pozycję cenionego dziennikarza i konferansjera. Mężczyzna był wówczas 15 lat starszy od Majewskiej i miał za sobą już dwa rozwody. Nie zniechęciło to jednak utalentowanej artystki. Zakochani w 1972 roku stanęli na ślubnym kobiercu.

Para nigdy nie doczekała się dzieci i po 12 latach doszło do rozwodu. Budzyński odszedł wtedy do innej kobiety. Serce piosenkarki nigdy później nie zostało zajęte. Media często spekulowały o jej rzekomym związku z Włodzimierzem Korczem, jednak obie strony cały czas podtrzymują, że łącząca ich relacja ma charakter czysto zawodowy i wyłącznie przyjacielski. Mimo rozwodu, gdy były mąż zachorował, piosenkarka opiekowała się nim aż do śmierci. Budzyński zmarł z powodu późno zdiagnozowanego nowotworu. Alicja Majewska mimo trudnych przeżyć wciąż zachwyca talentem i nie zamierza przejść na muzyczną emeryturę. Na scenie czuje się jak ryba w wodzie.