Kacper Tekieli odszedł w wieku 38 lat wskutek alpejskiej katastrofy. Pokonała go lawina tuż po zdobyciu szczytu Jungfrau. Zostawił tym samym żonę Justynę Kowalczyk i syna Hugo. Pogrzeb sportowca i filantropa będzie miał miejsce 30 maja o 14:30 na gdańskim Cmentarzu Oliwskim. Podczas ceremonii będzie można wesprzeć schronisko. Jest to nawiązanie do działalności Tekielego, który uwielbiał pomagać zwierzętom.

Kacper Tekieli pomagał temu schronisku. Nie oczekiwał przy tym splendoru

Sportowiec należał do tych, którzy pomagali w ciszy. Nie żądał oklasków i sławy. Pomagał z dobroci serca. Na jego pomoc mogło liczyć szczególnie schronisko "Promyk" mieszczące się w Gdańsku. Jak jego działalność wspomina zastępczyni dyrektora gdańskiego zoo? "Był u nas kilka tygodni temu razem z kolegą, przyjechał do schroniska busem wypełnionym karmą dla zwierząt. Nie przedstawiał się, kim jest, poznaliśmy go po tym niesamowitym, pięknym, szczerym i czarującym uśmiechu" - mówi w rozmowie z "Faktem" Emilia Salach. Tekieli stronił od zdjęć i pokazywania swojej hojności w mediach społecznościowych. Kowalczyk również chciała to podkreślić i dlatego zaapelowała, aby nie kupować roślin z racji pogrzebu. "Bardzo proszę, by zamiast kwiatów, wieńców itd. wspomóc schronisko dla zwierząt! Mój kochany mąż zwierzęta uwielbiał i na wszystkie możliwe sposoby przez całe swoje życie im pomagał" - oznajmiła. Na pogrzeb męża Kowalczyk wybierają się pracownicy schroniska. Na grobie pragną zostawić symboliczne maskotki psa i kota, aby pokazać, że Tekieli wiele zrobił dla zwierząt.

Chociaż w ten sposób chcemy mu oddać ostatni hołd - dodaje zastępczyni dyrektora.

Justyna Kowalczyk kilka dni przed pogrzebem, pokazała zdjęcie w ciąży w górach

Kacper Tekieli spocznie w symbolicznym miejscu

Gdański cmentarz nie został wybrany przypadkowo. Według ustaleń "Faktu" Tekieli ma spoczywać w alei, gdzie są pochowane dzieci. W miejscu wyznaczonym dla męża Kowalczyk miało w latach 60. XX spoczywać ciało potomka z jego rodziny. Zrozpaczona żona Kacpra Tekielego ma jedną prośbę w związku z nadchodzącym pogrzebem. "Bardzo również proszę o uszanowanie prywatności Hugotka, najbliższej rodziny i zrozumienie naszego bólu i straty. Pożegnanie będzie miało charakter świecki" - informowała w mediach.