Ashley Ellerin i Asthon Kutcher poznali się przez wspólnych przyjaciół w 2000 roku. Choć aktor był wówczas na początku swojej kariery, już wtedy uznano go za wschodzącą gwiazdę Hollywood. Ashley studiowała na Fashion Institute of Design of Merhandising w Los Angeles. W tamtym czasie Kutcher miał już na koncie rolę w znanym filmie "Stary, gdzie moja bryka?". Para szybko się w sobie zakochała. W lutym 2001 roku postanowili stworzyć związek. 22-letnia Ashley miała przed sobą całe życie.

Pierwsza miłość Ashtona Kutchera padła ofiarą "rozpruwacza z Hollywood"

21 lutego 2001 roku miała miejsce ceremonia wręczenia nagród Grammy. Ashton Kutcher i Ashley Ellerin planowali wspólnie wybrać się na oficjalną imprezę, tuż po wydarzeniu. Zakochani mieli spotkać się około godziny 20:00. Dziewczyna aktora rzuciła się w wir przygotowań. Gdy wychodziła spod prysznica, została zaatakowana. Padła ofiarą "rozpruwacza z Hollywood". Jak udało się ustalić, morderca pchnął ją nożem aż 47 razy, z czego 12 uznano za śmiertelne. Na dłoniach i prawym przedramieniu Ashley znaleziono liczne rany obronne.

Na nieszczęście, tego dnia Ashton Kutcher spóźnił się na umówioną randkę. Około 22:00 zadzwonił do dziewczyny, aby poinformować, że już jest w drodze. Niestety, nikt nie odbierał. W końcu dotarł do mieszkania ukochanej, ale nikt nie otwierał mu drzwi. Aktor zauważył, że w środku paliło się światło, a samochód Ashley stał na podjeździe. Wydawało mu się to dziwne, więc zajrzał do środka przez okno. Zauważył jedynie, że na dywanie coś zostało rozlane. Na początku skojarzyło mu się z winem. "Zapukałem. Nie było odpowiedzi. Zapukałem ponownie. I znowu brak odpowiedzi. Założyłem, że ponieważ się spóźniłem, wkurzyła się na mnie i wyszła" - wyznał w rozmowie z Glamour. Kutcher uznał, że jego dziewczyna jest zła i na imprezę Grammy udał się sam. Następnego dnia planował ją przeprosić. Nie wiedział, że Ashley już nie żyła. Na dywanie rozlana była jej krew.

"Rozpruwacz z Hollywood" otrzymał najwyższą karę

Ciało Ashley Ellerin zostało znalezione dopiero następnego dnia. Na zabitą dziewczynę natknęła się jej współlokatorka, Jennifer Disisto. Dalsze śledztwo wykazało, że Ashley zamordował 24-letni Michael Gargiulo, którego poznała kilka miesięcy wcześniej. Świadkowie zeznali, że miał obsesję na jej punkcie. Otrzymał miano "rozpruwacza z Hollywood". Prawie 20 lat później, bo w 2019 roku zabójca został skazany na karę śmierci, jednak jego obrońcy zwrócili się do Sądu Apelacyjnego. W 2021 roku po raz kolejny powrócono do sprawy. Ashton Kutcher do dziś zmaga się z traumą związaną z tym wydarzeniem.