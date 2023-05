Benedict Cumberbatch, brytyjski aktor znany z uniwersum Marvela oraz hitowego serialu BBC "Sherlock", kilka lat temu zakupił w Londynie pięciopokojowy dom wart 3,5 miliona funtów. Mieszka w nim razem z żoną Sophie i trójką dzieci. Ich rodzinny spokój został niedawno zakłócony przez włamywacza, który wtargnął na ich posesję, wykrzykując obelgi i wymachując nożem.

Wściekły kucharz wpadł do domu Benedicta Cumberbatcha

Jack Bissel, 35-letni kucharz i były szef kuchni pięciogwiazdkowego hotelu Beaumont w londyńskiej dzielnicy Mayfair, wtargnął na posesję należącą do Benedicta Cumberbatcha i jego żony, Sophie. Napastnik najpierw wyważył żelazną bramę od ogrodu. Następnie zerwał ze ściany domofon i zaczął wygrażać. W domu obecny był aktor oraz cała jego rodzina, w tym trójka małych dzieci.

"Wiem, że się tu wprowadziliście! Mam nadzieję, że (ten dom - przyp.red.) spłonie" - miał wykrzykiwać Bissel po wtargnięciu. Kucharz wyrwał również jedną z zasadzonych przed domem roślin i rzucił nią w ścianę budynku. Mężczyźnie nie udało się jednak wejść do domu, a policja została szybko zawiadomiona o zdarzeniu.

Mężczyznę, który wtargnął na posesję Cumberbatcha złapano

Jak wynika z ustaleń policji, cała akcja była zaplanowana przez napastnika. Chociaż Bisselowi udało się uciec z miejsca zdarzenia, to funkcjonariusze namierzyli go po zostawionym na domofonie DNA. Został szybko aresztowany i przyznał się przed sądem do uszkodzenia mienia. Otrzymał grzywnę w wysokości 250 funtów i zakaz zbliżania się do rodziny i okolicy, w której mieszkają. Wyrok zapadł 10 maja, ale ze względu na procedury nie można było wcześniej upublicznić sprawy.

Prokuratorzy nie zdołali się dowiedzieć od oskarżonego, dlaczego wtargnął do domu nominowanego do Oscara aktora. Dotarto jednak do informacji, że w dniu napadu Bissel był widziany w pobliskim sklepie. Miał wtedy wykrzyczeć do sprzedawcy, że zamierza włamać się do domu Cumberbatcha i go spalić.

Kim jest Jack Bissel? Był już karany za kradzież

Jack Bissel był niegdyś szefem kuchni w luksusowym hotelu Beaumont w Londynie. Na swoim profilu na LinkedIn twierdzi, że w menu restauracji jest danie jego autorstwa. Policja interweniowała już kilka razy w sprawie incydentów z jego udziałem, ma na koncie: skazanie za kradzież, trzy ostrzeżenia za przestępstwa przeciwko mieniu, przestępstwo narkotykowe oraz zakłócanie porządku publicznego.