Sylwia Przybysz właśnie urodziła trzecią córkę. Wraz z mężem, Janem Dąbrowskim ogłosili tę radosną nowinę na Instagramie. "No to pora powitać nową kruszynę na świecie" - napisała piosenkarka. Dziewczynka przyszła na świat 30 maja o godzinie 6:23. Rodzice nie zdradzili jeszcze jej imienia, ale wiemy, na jaką literę się zaczyna. "Witamy na świecie J" - napisał tata. Jan Dąbrowski właśnie udostępnił zdjęcie z córeczką. W tle możemy podejrzeć detale szpitalnej sali, w której przebywa Sylwia Przybysz. Cytując klasyka, "Marian, tu jest jakby luksusowo!".

REKLAMA

Zobacz wideo Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski o łączeniu pracy z wychowaniem dzieci

Jan Dąbrowski na zdjęciu z trzecią córką. Sylwia Przybysz rodziła w luksusowych warunkach

Jan Dąbrowski i Sylwia Przybysz od lat tworzą szczęśliwy związek. Mimo bardzo młodego wieku zdecydowali się na ślub i założenie rodziny. W 2020 roku na świat przyszła ich pierwsza córka Pola, a rok później Nela. 25 czerwca 2022 roku powiedzieli sobie sakramentalne "tak", więc rocznica pary zbliża się już wielkimi krokami. Młodzi rodzice właśnie powitali na świecie trzecią córkę. Jeszcze kilka dni temu piosenkarka pokazała zdjęcie dziewczynki z badania USG, a dziś mogą ją już trzymać na rękach. Jan Dąbrowski opublikował na InstaStories zdjęcie z córką.

Dowbor zdradziła, co jej syn chciał zrobić, gdy została zwolniona. "Zabroniłam"

Jak się okazuje, poród odbył się w jednej z prywatnych klinik i był "prezentem" dla pary. Youtuber od razu przyznał, że to współpraca reklamowa, ale sam jest zachwycony warunkami, jakie im zapewniono. A te są naprawdę luksusowe. Na ścianach widać obrazy i pomieszczenie nie przypomina zimnej szpitalnej sali. W pokoju znalazł się też wygodny fotel i stolik na drobiazgi. Jeszcze przed porodem piosenkarka w rozmowie z fanami na Instagramie zdradziła, dlaczego od NFZ woli prywatną klinikę. "To komfort i spokój psychiczny, świadomość, że gdy przyjadę do porodu, nikt nie będzie miał do mnie pretensji, że w ogóle przyjechałam, nie będę czuła stresu czy w ogóle mnie przyjmą, czy jest miejsce na porodówce. Jednoosobowa sala po porodzie to też musi być czad. Jeszcze nie miałam przyjemności tego doznać, a jest to z pewnością ogromny komfort. Albo np. fakt, że Jasiek może być ze mną po porodzie 24/7, to brzmi jak abstrakcja. Przysięgam, że przy poprzednich porodach nie miałam z kim zostawić dziecka, by iść do toalety. Ogromny dyskomfort psychiczny" - podkreśliła.

Jan Dąbrowski z córką fot. screen instagram.com/jdabrowsky

Jan Dąbrowski pokazał buzię córeczki. "Masz najdzielniejszą mamę na świecie"

Jak Dąbrowski właśnie opublikował na Instagramie selfie z córką. "Witaj na świecie kruszynko" - czytamy we wpisie. Na ujęciu widać drobniutką buzię dziewczynki, która urodziła się zaledwie kilka godzin temu. Youtuber podziękował też swojej żonie. "Masz najdzielniejszą i najbardziej kochaną mamę na świecie. Sylwia jestem z Ciebie niesamowicie dumny. To ile siły ma w sobie Sysia jest nie do opisania" - podkreślił Dąbrowski. W ostatniej rozmowie na kanale na YouTubie Wersow Sylwia Przybysz przyznała, że trzecia ciąża była dla niej najtrudniejsza i miała napady lękowe. "Ta ciąża najbardziej mi daje w kość, psychika mi mocno podupadła, szczególnie w tych pierwszych miesiącach. (...) Popadłam w taki ciężki stan, że miałam napady lękowe. Przychodził wieczór, a ja płaczę i nie wiem czemu. Obwiniałam się, okropne to było.mWyszłam z tego w momencie, w którym się dowiedziałam, że z dzieckiem jest wszystko ok" - wyznała. Więcej przeczytasz tutaj.

"Znachor". Bińczycki rozwiódł się z pierwszą żoną. Miłość odnalazł dopiero po latach

To przepiękne uczucie móc cię fizycznie uściskać. Przez ostatnie dziewięć miesięcy rozmawialiśmy ze sobą przez mamusię. Podziwiałem jak na mój nietuzinkowy wokal, reagowałaś ruchami w mamy brzuszku. Dzisiaj, wzruszam się, gdy łagodniejesz i zasypiasz, gdy do ciebie mówię - napisał Jan Dąbrowski na Instagramie.

Jan Dąbrowski i Sylwia Przybysz hucznie obchodzili urodziny drugie urodziny Neli

W kwietniu Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski zorganizowali przyjęcie urodzinowe dla córki Neli. Dziewczynka skończyła w tym roku dwa lata. Motywem przewodnim na imprezie urodzinowej była uwielbiana przez dzieci świnka Peppa. wydarzenie odbyło się z prawdziwym rozmachem, bo para wynajęła na ten dzień salę, którą udekorowała pastelowymi balonami i świeżymi kwiatami. Podczas spotkania podekscytowana dziewczynka zdmuchnęła świeczkę na torcie z wizerunkiem ukochanej świnki i z radością otwierała prezenty. Więcej zobaczysz tutaj.