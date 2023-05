Selena Gomez już nie raz tłumaczyła się publicznie ze swoich wahań wagi. Po jednym z ostatnich live'ów poirytowana komentarzami internautów na temat spuchniętej twarzy nagle wyłączyła nagrywanie. "Nie jestem modelką i nigdy nie będę. Zbiera mi się bardzo dużo wody w organizmie i to u mnie normalne. Kiedy się jej pozbędę, mam tendencję do chudnięcia. Chciałam tylko powiedzieć i wesprzeć każdego, kto czuje jakikolwiek wstyd przez to, co przechodzi, bo mało kto wie, co tak naprawdę się u was dzieje" - podkreśliła. A w życiu Seleny Gomez dzieje się sporo, bo oprócz depresji wokalistka od lat choruje na toczeń rumieniowaty, a puchnięcie jest efektem ubocznym przyjmowania sterydów. Ta nieuleczalna choroba autoimmunologiczna niszczy m.in. nerki. To właśnie z tego powodu w 2017 roku wokalistka musiała poddać się operacji przeszczepu tego organu. O życiu z chorobą ze łzami w oczach opowiedziała w dokumencie "Selena Gomez: My Mind & Me".

Selena Gomez przez toczeń musiała przejść przezczep nerki. "Nie ma słów, które opiszą, jak bardzo jestem wdzięczna"

Selena Gomez przez ostatnie tygodnie zyskała sporo nowych fanów przez medialną aferę z Hailey Bieber w roli głównej. Wszystko miała zacząć Hailey, która złośliwie przedrzeźniała Selenę w sieci. Już od dawna mówiono, że ma na jej punkcie obsesję, bo to właśnie Gomez była pierwszą miłością Biebera. W konsekwencji fanki wokalistki nie zostawiły na Hailey suchej nitki. Przyparta do muru o pomoc zwróciła się do samej Seleny i poprosiła ją o interwencję. Tego typu dramaty to jednak wierzchotek góry lodowej problemów Seleny Gomez, bo wokalistka od dawna choruje na toczeń. W swoim dokumencie "Selena Gomez: My Mind & Me" otwarcie opowiedziała o chorobie i pokazała się z zupełnie innej strony. W domu ubrana w luźne dresy ze łzami w oczach opowiadała o bólu i o tym, jak toczeń wpływa także na jej psychikę.

Czym jest toczeń rumieniowaty? To rzadka choroba autoimmunologiczna, która uszkadza tkanki, a nawet całe narządy. W skrócie: organizm atakuje sam siebie i nie bardzo można temu zaradzić, bo przyczyna choroby nie jest dotąd znana. Objawów jest wiele to m.in. przewlekły ból stawów, stany zapalne, a nawet osteoporoza. U Seleny zauważono także drżenie rąk, które z trudem może opanować. Wynika to problemów z układem nerwowym. Choroba jest przebiegła i najczęściej atakuje stawy i nerki. To właśnie z tego powodu wokalistka musiała przejść przeszczep tego organu w 2017 roku. Dawcą była jej wieloletnia przyjaciółka Francia Raisa. "Nie ma też słów, które opiszą, jak bardzo jestem wdzięczna mojej pięknej przyjaciółce, Francii Raisie. Dała mi największy dar oddając swoją nerkę. Jestem jej niesamowicie wdzięczna. Bardzo cię kocham siostro"- dziękowała przyjaciółce Gomez.

Selena Gomez o depresji. "W Teksasie skąd pochodzę, musisz sprawiać wrażenie wyluzowanego"

W dokumencie Selena Gomez opowiedziała także o problemach psychicznych. Wokalistka cierpi na chorobę afektywną dwubiegunową i ma napady lękowe. Objawy tej choroby psychicznej to m.in. nagła zmiana nastrojów z euforii do depresji. Opowiedziała o tym także w rozmowie z Miley Cyrus, w jej serii "Bright Minded: Live". "Niedawno byłam w jednym z najlepszych szpitali na świecie (...), McLean Hospital, i dyskutowałam o tym, że po przejściu na przestrzeni lat przez wiele różnych rzeczy, uświadomiłam sobie, iż mam chorobę dwubiegunową. To, że mam teraz większą wiedzę, naprawdę mi pomaga. Nie przeraża mnie to, od kiedy to znam. I myślę, że ludzie boją się tego. Pochodzę z Teksasu, a tam nie mówi się o swoim zdrowiu psychicznym. Musisz sprawiać wrażenie wyluzowanego" - wyznała Gomez. Z pewnością jej stabilności psychicznej nie poprawiło jedno z najgłośniejszych rozstań w show-biznesie, kiedy rozpadł się jej związek z Justinem Bieberem. Aby uporać się z chorobą wokalistka uczęszcza na terapię i wspomaga się farmakologią.

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli potrzebujesz rozmowy z psychologiem, możesz zwrócić się do Całodobowego Centrum Wsparcia pod numerem 800 70 2222. Pod telefonem, mailem i czatem dyżurują psycholodzy Fundacji ITAKA udzielający porad i kierujący dzwoniące osoby do odpowiedniej placówki pomocowej w ich regionie. Z Centrum skontaktować mogą się także bliscy osób, które wymagają pomocy. Specjaliści doradzą, co zrobić, żeby skłonić naszego bliskiego do kontaktu ze specjalistą.

Jeśli natomiast potrzebujesz pomocy, a masz mniej niż 18 lat, codziennie od 12:00 do 2:00 w nocy możesz zadzwonić na Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży, pod bezpłatnym numerem telefonu 116 111. Swój problem możesz też opisać w wiadomości.