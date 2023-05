"Ciekawy przypadek Natalii Grace", czyli dokument o adoptowanej Ukraince omawia nie tylko ciężką przypadłość dziewczyny, ale i horror, jaki miała wyrządzić przybranym rodzicom. W kilkuczęściowej produkcji Kristine i Michael Barnett opowiadają o tym, jak usiłowała zabić ich adoptowana córka, która w rzeczywistości nie miała sześciu lat w momencie adopcji, a 20. Udało jej się ukryć prawdziwy wiek ze względu na karłowatość. Metryka córki zaczęła zastanawiać Barnettów, kiedy zaczęli wnikliwie obserwować jej zachowanie.

Natalia Grace ukrywała swój wiek. Zgotowała rodzicom koszmar

Dokument Investigation Discovery rzuca nowe światło na sprawę adoptowanej dziewczyny z Ukrainy, która znalazła się w nowym domu w Stanach Zjednoczonych. Jej adopcyjna rodzina postanowiła wskutek niepokojących sygnałów wystąpić o legalną zmianę daty urodzenia Grace - z 2003 na 1989 rok. Po czym nowi rodzice poznali, że ich adoptowana córka jest już pełnoletnia? Kristine Barnett chciała pomóc wykąpać "sześciolatkę". Była zszokowana faktem, że Grace ma już włosy łonowe i miesiączkuje. Adoptowana córka zaczęła temu zaprzeczać. "To nieprawda. To wcale nie jest prawda. Po prostu chcę, żeby ludzie usłyszeli moją wersję" - mówiła w wywiadzie z dr Philem. Małżeństwo w 2019 roku zostało oskarżone o zaniedbania w związku z ich adoptowaną córką, ale udało się ich uniewinnić. To Natalia Grace miała stanowić dla nich zagrożenie.

Wszyscy byliśmy maltretowani. Nienawidzę jej. Próbowała otruć i zabić moją żonę - mówi Michael Barnett w zwiastunie najnowszej produkcji.

Dziewczyna miała grozić nowym rodzicom nożem, dodawać truciznę do kawy Kristine Barnett czy rysować krwią po lustrze. Dzieci pary nie czuły się przy niej bezpiecznie. Rodzina zastępcza postanowiła umieścić ją w zakładzie psychiatrycznym, a rok później wyjechali bez Grace do Kanady. Dziewczyna twierdzi, że Barnettowie ją porzucili, jednak sąd odrzucił to oskarżenie. Natalia trafiła do nowej rodziny adopcyjnej.

Kim jest biologiczna matka Natalii Grace?

"MailOnline" dotarł do prawdziwej matki dziewczyny. Anna Władimirowna Gawa jest zdania, że urodziła Grace w 2003 roku, co zaprzeczałoby wersji jej poprzednich rodziców adopcyjnych. Według jej wyznania Barnettowie mieli zatem adoptować dziecko, a nie dorosłą kobietę. Biologiczna matka Grace miała przeprosić ją za oddanie do domu dziecka. Ponadto chciała, aby córka jej wybaczyła.