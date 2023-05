Przystąpienie do pierwszej komunii jest niewątpliwie ważnym wydarzeniem. Uroczystość celebruje cała rodzina. Wiele osób dzieli się tymi chwilami, wstawiając urocze zdjęcia na profile w mediach społecznościowych. Niektóre z nich szczególnie przyciągają wzrok. Wszystko za sprawą nietypowych stylizacji, które zostały przygotowane na tę okazję. Jakiś czas temu pewna mama z TikToka zwróciła uwagę internautów. Jej imprezowa kreacja wyróżniała się na imprezie komunijnej syna.

Zobacz wideo 100 lat sukienek na komunię. Polskie gusta od 1915 roku

Odważna stylizacja matki na pierwszą komunię syna

Pewien profil na TikToku o nazwie RBC Wedding Dance Party Page opublikował nietypowe nagranie. Przedstawiało ono chłopca, który właśnie przystąpił do pierwszej komunii. Był ubrany w elegancki, szary garnitur. Jednak nie on był na pierwszym planie. Wzrok internautów zwrócił się w kierunku jego matki. Kobieta zdecydowała się na odważny strój. Na imprezie komunijnej wystąpiła w krótkiej, różowej sukience, złożonej z cekinów i brokatu. Nie zabrakło także głębokiego dekoltu w tzw. łezkę. Mama chłopca dobrała do stylizacji ozdobę na włosy w tym samym kolorze, mocny makijaż i duże kolczyki. Nie da się ukryć, że tego typu kreacja jest rzadko widywana na komunijnych przyjęciach.

Na temat odpowiednich stylizacji na pierwszą komunię wypowiedziała się Katarzyna Kobiela, stylistka i ekspertka od dress code'u. W rozmowie z portalem WP Kobieta, ekspertka wyznała, że na takim wydarzeniu obowiązują pewne zasady co do ubioru. Nie można zapominać, że jest to oficjalna impreza, na której powinno zachować się elegancję. Przede wszystkim trzeba unikać koloru czarnego. Warto także zrezygnować ze stylizacji, które rzucają się w oczy.

Cekiny, krzykliwe napisy, prześwitujące tiule, geometryczne i bawiące się złudzeniem optycznym wzory lepiej zastąpić gładkim materiałem. Świetnie sprawdzą się eleganckie wzory kwiatów w subtelnym wydaniu. Drobna flora idealnie wpisze się nie tylko okoliczności, ale także porę roku - powiedziała stylistka.

Komunijne stylizacje dzieci podbijają internet

W tym sezonie komunijnym nie tylko rodzice zaskakują nietypowymi stylizacjami. Internauci byli w szoku, gdy zobaczyli oryginalne kreacje dzieci. Na TikToku nie brakuje filmików, w których przygotowania do komunii przypominają ślub. Pewna dziewięciolatka przystąpiła do ceremonii w pełnym makijażu. Makijażystka opublikowała cały proces. Dziewczynka miała nawet doklejone sztuczne rzęsy. Tego typu nagrania wywołują skrajne emocje u użytkowników. Niektórzy porównywali dziewięciolatkę do lalki Barbie. Większość z nich twierdzi, że tego typu przygotowania dziecka do uroczystości są zbędne.