Gdy pod koniec lat 90. TVN emitował w dni powszednie "Paulinę", telenowela zbierała przed telewizorami kilkumilionową widownię. Produkcja o losach bliźniaczek - złej do szpiku kości Paoli i dobrodusznej Pauliny, w którą wcielała się Gabriela Spanic, przyniosła jej popularność na całym świecie i trwa do dziś. Niedawno aktorka, uznawana niegdyś za wenezuelską piękność, była uczestniczką węgierskiego "Tańca z Gwiazdami". Obecnie bierze udział w "Top Chefie" dla celebrytów i odcina kupony od sławy, jaką zdobyła dzięki "Paulinie". "W wielu krajach telenowele z moim udziałem są do dziś nadawane i plasują się na pierwszych miejscach w wynikach oglądalności, więc wciąż jestem kochana. Gaby Spanic wciąż jest rozpoznawana i sprawia mi to wielką przyjemność. Dla mnie to cud Boży" - mówiła w 2020 r.

Jak dziś wygląda Gabriela Spanic?

Mimo że Gabriela Spanic w grudniu skończy 50 lat, nie wygląda na swój wiek. Na pierwszy rzut oka trudno się nie zorientować, że to zasługa zabiegów medycyny estetycznej. Na jej twarzy trudno doszukać się jakiejkolwiek zmarszczki. Na nowych zdjęciach aktorki, która regularnie pokazuje się na Instagramie widać, że jej twarz straciła charakterystyczne rysy znane widzom z czasów "Pauliny". Teraz jest napuchnięta i gładziutka jak aksamit. Poznalibyście ją?

Asystentka zatruwała jej jedzenie

Życie Gabrieli Spanic przypominało momentami to, które wiodły jej bohaterki w telenowelach. Dramatów i zaskakujących zwrotów akcji w nim nie brakowało. W 2010 r. było głośno o jej asystentce. Aktorka za sprawą 24-letniej wtedy Maríi Celeste Fernández Babio przeżyła chwile grozy. Śledztwo wykazało, że kobieta od dłuższego czasu zatruwała spożywane przez nią posiłki amoniakiem. Przy okazji zatruła jej matkę oraz dwuletniego synka i jego nianię. Sprawa wyszła na jaw dopiero, gdy aktorka wraz z rodziną trafiła do szpitala. "Po wnikliwym przeszukaniu, psy myśliwskie znalazły w pokoju asystentki ampułkę z amoniakiem, który natychmiast został przekazany do laboratorium i poddany analizie. W jej torebce znaleziono kolejne dwie ampułki z tą samą trucizną" - podawały zagraniczne media, które na gorąco relacjonowały rzekomą próbę zabójstwa Gabrieli Spanic i jej bliskich. Kobieta trafiła do więzienia, ale po dwóch latach wyszła na wolność w wyniku apelacji jej prawników.

Złamane serce

W życiu uczuciowym u Gabrieli Spanic nie działo się lepiej. Nie jest tajemnicą, że nie miała szczęścia w miłości. W 1997 r. aktorka wzięła ślub ze starszym o 11 lat wenezuelskim aktorem Miguelem De Leónem. Sześć lat później doszło do ich rozwodu. Później związana była m.in. z Neilem Pérezem, z którym ma syna Gabriela. Aktorka rozstała się jednak z ojcem dziecka jeszcze przed porodem - po tym, gdy mężczyzna zażądał badań DNA. W 2010 r. związana była z producentem filmowym Frederico Lapendą, ale i ten związek nie przetrwał próby czasu. Kolejne mniej medialne również kończyły się fiaskiem i bywały burzliwe. "Mój ostatni partner mnie oszukał i zataił przede mną, że jest żonaty. Jego kobieta obrzucała mnie obelgami. Byłam głupia, że mu zaufałam. Od teraz, mężczyzna, który się do mnie zbliży, musi być stabilny i nie mieć kompleksów na punkcie mojej kariery" - mówiła niedawno.

Ostatni raz "Paulina" powtarzana była w Polsce w 2019 r. Do dziś można zobaczyć wszystkie jej odcinki po polsku na platformie Polsat Box Go. A gdy "Paulina" święciła triumfy popularności w TVN-ie, aktorka nagrała po polsku pozdrowienia dla widzów z naszego kraju. Zobaczyć je możecie poniżej.