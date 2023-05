W 2022 roku Bruce Willis zrezygnował z pracy ze względu na postępującą chorobę. Afazja wpłynęła na jego zdolności poznawcze. Aktor ma również poważne problemy z mową. Zaledwie rok później bliscy 68-latka poinformowali, że zdiagnozowano u niego również demencję, znaną także jako otępienie czołowo-skroniowe (FTD). Jak się okazało, problemy zdrowotne Willisa zaczęły się dużo wcześniej. Na planach filmowych nie odróżniał rzeczywistości.

Bruce Willis nie rozróżniał planu od rzeczywistości

Współpracownicy Bruce'a Willisa zauważyli zmiany w jego zachowaniu na długo przed oficjalnym postawieniem diagnozy. O specyficznej pracy z aktorem opowiedziała scenografka Alicia Haverland. Towarzyszyła 68-latkowi podczas nagrywek do filmu dokumentalnego o Emmecie Randallu "The Randall Scandal", a także podczas kręcenia thrillera "Midnight in the Switchgrass". Produkcja drugiego filmu rozpoczęła się jeszcze w 2020 roku. Jak czytamy na portalu Insider, scenografka przed pewną sceną podeszła do Willisa i chciała dolać mu kawy do filiżanki. Aktor myślał, że jest prawdziwą kelnerką. "Nie proszę pani, nie chcę więcej" - powiedział w tamtym momencie. Haverland próbowała wytłumaczyć, że znajdują się na planie filmowym. Willis był jednak zdezorientowany. Informacja do niego nie docierała.

"Praca z nim rozdzierała mi serce" - mówiła wówczas scenografka. Pozostałe osoby na planie również zauważały podobne sytuacje. Bruce Willis nie wiedział również co się dzieje, gdy producenci próbowali nakłonić go do otworzenia drzwi kopnięciem. Nie wiedział, że jest to jedynie scena filmowa. Haverland wyznała, że żałuje, że nie pomogła choremu aktorowi. "Powinniśmy byli coś powiedzieć" - wyznała. Warto przypomnieć, że skutkiem demencji są nie tylko problemy z pamięcią, ale również zaburzenia emocjonalne. Pacjenci z taką diagnozą potrzebują stałej opieki i nadzoru. Choroba utrudnia im normalne funkcjonowanie, co całkowicie wyklucza wykonywanie pracy.

Żona Bruce'a Willisa wyznała, jak radzi sobie z chorobą męża

W lutym 2023 roku żona Willisa, Emma Heming, opublikowała post w mediach społecznościowych, w którym podziękowała fanom za wsparcie. Opowiedziała również o nowych ustaleniach w sprawie choroby męża. Wyznała, że jest znacznie gorzej, niż było. W dniu 68. urodzin aktora opowiedziała, jak radzi sobie z diagnozą. "Dzisiaj są urodziny mojego męża. Zaczęłam dzień od płaczu (...). Myślę, że jest to ważne, że widzicie mnie też od tej strony. Często dostaję wiadomości z pytaniami, jak sobie radzę w tej sytuacji. Nie mam wyboru. Chciałabym go mieć. Dodatkowo wychowuje dwójkę dzieci. Czasem w życiu jest taki moment, że po prostu musimy dać radę. Ale czuję smutek i rozpacz" - powiedziała. Obecnie nie powstało żadne lekarstwo, które mogłoby pomóc w leczeniu i zatrzymać objawy. ZOBACZ TEŻ: Córka Demi Moore i Bruce'a Willisa urodziła. Opublikowała pierwsze zdjęcie. Znamy imię