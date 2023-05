Magda Pyznar jest obserwowana przez ponad 229 tys. użytkowników na Instagramie. Część fanów influencerki kojarzy ją z kontrowersyjnego programu "Warsaw Shore", w którym pokazywane są losy imprezujących przedstawicieli młodego pokolenia. Dziś Pyznar stroni od takiego szaleństwa, jakie miało miejsce w show MTV. Koncentruje się na biznesie i byciu mamą. Jej ukochana Zuzanna za kilka lat będzie zadawała pytania na tematy tabu i nie tylko. Czy Pyznar planuje powiedzieć córce o swojej przeszłości?

Zobacz wideo Magda Pyznar w "Baby Shower"

Magda Pyznar o podejściu do wychowania córki. W jej domu nie było tematów tabu

Influencerka urodziła Zuzannę w 2019 roku. Nie wiedziała wówczas, że pisane jest jej samodzielne macierzyństwo. Partner Pyznar obecnie przebywa w areszcie, o czym uczestniczka "Warsaw Shore" szerzej opowiedziała w wywiadzie dla "Dzień dobry TVN". Za kilka lat Zuzanna będzie zadawała mamie coraz więcej kłopotliwych pytań ze względu na dorastanie. Jak się okazuje, w domu rodzinnym Pyznar nie było tematów tabu. "U mnie nigdy w rodzinie nie było trudnych tematów i to jest bardzo przykre, że w pewnych rodzinach są tematy tabu. Moja mama mówiła: "Siadaj Magda, masz 18 lat, może ci się spodobać jakiś chłopak, możesz chcieć z nim uprawiać seks, trzeba iść do ginekologa po tabletki". I taka była rozmowa. [...] Wszystko można powiedzieć, tylko trzeba wiedzieć, jak to powiedzieć" - zaczęła Pyznar. Czy influencerka zamierza opowiedzieć córce o swojej przeszłości w show MTV?

Po prostu usiądę i powiem. Pojawiają się pytania, czy jeśli moja córka chciałaby pójść to takiego programu to czy bym ją puściła? Tak, usiadłabym z nią i opowiedziałabym, jak to wyglądało z mojej perspektywy. Chciałabym oczywiście uchronić ją przed pewnymi rzeczami. [...] Uważam, że tak czy siak każdy musi nauczyć się na własnych błędach. Ona się na moich nie nauczy.

Magda Pyznar o walce z depresją

Influencerce depresja nie jest obca. W rozmowie z nami Pyznar nagłośniła korzystanie z pomocy specjalisty w walce z tą powszechną chorobą. Jak na co dzień gwiazda "Warsaw Shore" radzi sobie z depresją? "Siedzisz, płaczesz, walisz głową w ścianę, nie dajesz rady wstać z łóżka i to nie jest okej. Warto wybrać się do specjalisty. Mówię o tym głośno. Nie wstydziłam się o tym powiedzieć rodzinie, ani publicznie". Pyznar ubolewa ponadto nad tym, że wiele osób wydaje pieniądze na dbanie o piękno zewnętrzne, a żałuje środków na sprawdzonego psychologa. Cała rozmowa jest dostępna tutaj.



Potrzebujesz pomocy?

Jeśli potrzebujesz rozmowy z psychologiem, możesz zwrócić się do Całodobowego Centrum Wsparcia pod numerem 800 70 2222. Pod telefonem, mailem i czatem dyżurują psycholodzy Fundacji ITAKA udzielający porad i kierujący dzwoniące osoby do odpowiedniej placówki pomocowej w ich regionie. Z Centrum skontaktować mogą się także bliscy osób, które wymagają pomocy. Specjaliści doradzą, co zrobić, żeby skłonić naszego bliskiego do kontaktu ze specjalistą.