Roksana Węgiel od kilku miesięcy tworzy udany związek z osiem lat starszym producentem Kevinem Mglejem. Para poznała się w studiu, kiedy młoda wokalistka pracowała nad nowym krążkiem "13+5" i od razu zaiskrzyło. Wielokrotnie wspominała, że połączyła ich głęboka wiara i bardzo swobodnie czują się w swoim towarzystwie. W dniu 18. urodzin Roxie w końcu oficjalnie potwierdziła związek, a ostatnio nawet zaręczyny. Wiadomo, jak na relację zareagowali jej rodzice.

Tak Rodzice Roksany Węgiel zareagowali na związek ze starszym partnerem

Roksana Węgiel niezwykle szybko weszła w "dorosłe życie". Już jako kilkunastoletnia dziewczyna wygrała "The Voice Kids", a następnie Eurowizję Junior, dzięki czemu jej kariera nabrała błyskawicznego tempa, a ona sporo pracowała. W ubiegłym roku w studiu poznała Kevina Mgleja, który już doczekał się dziecka i był zaręczony. Fani byli ciekawi, jak rodzice artystki zareagowali na związek z mężczyzną. W rozmowie z Party wyznała, że szybko go polubili. Wcześniejsi kandydaci na życiowego partnera nie mieli takiego szczęścia.

Moi rodzice mają super relację z Kevinem. Świetnie się dogadują, obserwuje to z boku i jestem pełna podziwu dla moich rodziców. Wcześniej nie byli tak skorzy do akceptowania moich poprzednich chłopaków, a teraz jest naprawdę zupełnie inna sytuacja i myślę, że oni też wiedzą, że to jest poważna relacja - wyznała Roksana Węgiel w rozmowie z Party.

Roxie zadebiutowała z partnerem na ściance. Czule ją objął

Kevin Mglej zakochał się w Roxie od pierwszego wejrzenia

Roksana Węgiel wielokrotnie wspominała, że kiedy po raz pierwszy rozmawiała z Kevinem Mglejem, połączyła ich chemia nie do opisania. Ostatnio zakochani zadebiutowali we wspólnym wywiadzie, gdzie opowiedzieli o spotkaniu w studiu. Producent muzyczny od razu dostrzegł w niej coś wyjątkowego. Od początki wszystko było jasne. "To była taka miłość od pierwszego wejrzenia, kiedy spotkaliśmy się w studiu. Żadne z nas tego nie planowało, po prostu zaiskrzyło. Roksana okazała się niesamowicie ciepłą, wrażliwą, empatyczną, dojrzałą osobą i tak, rozpłynąłem się" - wspominał Mglej.