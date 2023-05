Maja Bohosiewicz chętnie pokazuje w mediach społecznościowych kadry z egzotycznych wyjazdów i hoteli. Co jakiś czas jednak na Instagramie można podejrzeć, jak się urządziła w Polsce. Infuencerka nie ukrywa, że w domu ceni sobie ład i porządek. Widać to we wnętrzach apartamentu, w którym mieszka z mężem i dwójką dzieci. Kuchni mógłby jej pozazdrościć niejeden minimalista.

Maja Bohosiewicz wzięła się za sprzątanie kuchni. Była zaskoczona znaleziskami

Wnętrze kuchni w domu Mai Bohosiewicz jest elegancko urządzone. Ogromną przestrzeń tworzą meble w zabudowie i wyspa. Influencerka nie może narzekać na brak miejsca do przechowywania. Szafki w kolorze naturalnego drewna pokryte są szarym blatem w kamienny wzór. W obszernym oknie influencerka zawiesiła żaluzje. Z kolei na podłodze znalazły się kontrastujące dwubarwne płytki. Bohosiewicz nie ukrywa swojego zamiłowania do tzw. pustych blatów.

Znacie taki moment w życiu, że myślicie, że poszliście do kuchni zrobić kanapkę, a kończycie na generalnych porządkach, bo wkurzył was chlebak na blacie? - zapytała obserwatorów na Instagramie, pokazując domowy kadr.

Kuchnia Mai Bohosiewicz fot. instagram.com/majabohosiewicz

Zrelacjonowała także swoje sprzątanie. Aby porządku stało się zadość, najpierw w kuchni pojawił się rozgardiasz. Po wyciągnięciu różnych sprzętów okazało się, że nie była świadoma, jak bogate wyposażenie skrywa jej kuchnia. "Serio, mam ręczną mielarkę do kawy? I to w dwóch kolorach?" - napisała. Na koniec dumna Maja Bohosiewicz wstawiła zdjęcia zrobione po nocnych porządkach. Serce domu prezentowało się perfekcyjnie, a influencerka zadbała o to, by na blatach nie było niepotrzebnych rzeczy. Jak wam się podoba wnętrze? Więcej zdjęć kuchni Mai Bohosiewicz znajdziecie w naszej galerii w górnej części artykułu.

Maja Bohosiewicz wyremontowała apartament pod wynajem

Celebrytka nie ukrywa, że lubi otaczać się luksusem. W ubiegłym roku kursowała między Warszawą a Dubajem. Oprócz tworzenia marki odzieżowej Bohosiewicz robi także inwestycje. Jedną z nich był zakup apartamentu w stolicy, który z ruiny, z pomocą architekta, przekształciła w eleganckie lokum. Jak wygląda warszawskie mieszkanie influencerki, możecie zobaczyć TUTAJ. ZOBACZ TEŻ: Maja Bohosiewicz relacjonuje urządzanie nowego mieszkania w Dubaju. "Pierwsze wyjście do kerfa, pierwsza ikeła"