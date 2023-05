Drużyna Roberta Lewandowskiego zdobyła ostatnio mistrzostwo Hiszpanii i cała rodzina świętowała wielki sukces. FB Barcelona w deszczu confetti odebrała trofeum za wygraną w LaLidze, a zwieńczeniem wieczoru była huczna feta. Piłkarzowi po meczu towarzyszyła żona i córki, Klara oraz młodsza Laura. Cała czwórka miała na sobie koszulki klubowe, a Anna Lewandowska po uroczystości udostępniła zdjęcie z mężem, na którym czule się całują. Emocje już opadły i czas wrócić do codziennych obowiązków. "Lewa" pokazała, jak wygląda jej luksusowe biuro.

REKLAMA

Zobacz wideo Anna Lewandowska o pierwszym spotkaniu z Robertem. "Przedstawił mi się jako Andrzej"

Anna Lewandowska pokazała, gdzie pracuje. "Jest jakby luksusowo". Mamy też bohatera drugiego planu

Anna Lewandowska nie zwalnia tempa i właśnie zaczęła testowanie nowych produktów do swojej marki "Phlov". Jak sama podkreśliła, zanim konkretny kosmetyk trafi na rynek, musi być dokładnie przez nią sprawdzony. Żona Roberta Lewandowskiego zrobiła zdjęcie swojego odbicia w lustrze w aktualnym "biurze", którego z pewnością można jej pozazdrościć. "Lewa" ma to szczęście, że może pracować w ogrodzie nad basenem. Trenerka pokazała się w różowym bikini. Na fotografii załapał się też bohater drugiego planu, wylegujący się na materacu Robert Lewandowski. Wygląda na to, że piłkarz odpoczywa po ostatnich spektakularnych sukcesach i korzysta z pięknej pogody.

Dariusz Pachut publicznie wyznał miłość Dodzie. Wspomniał o początku znajomości

Na zdjęciu widać też piątego członka rodziny, czyli Bellę, pieska rodziny Lewandowskich. Suczka dołączyła do pary rok temu i od początku była oczkiem w głowie Roberta. "Kolejna dziewczyna skradła mi serce" - napisał wtedy sportowiec. Anna Lewandowska zaskoczyła także fanki zajęciami z bachaty, które dostępne są na jej aplikacji. Trenerka od jakiegoś czasu intensywnie szlifowała taniec. Do pląsów w rytm muzyki zachęciła także męża, który jeśli chodzi o poczucie rytmu, za każdym razem robi furorę w sieci.

Aleksandra Domańska mocno przeżywała rozstania. Jak się czuła? "Fatalnie"

Work... w takich warunkach. Dzisiaj kochani ustalam nowe wyzwanie (będzie się działo), nadchodzący live cooking z moją przyjaciółką, nowe produkty, bachata w "healthycenterbyann" - napisała na Instagramie.

Anna Lewandowska fot. instagram.com/annalewandowska

Anna Lewandowska szybko znalazła nową pasję w Hiszpanii. Zapisała się na treningi zmysłowej bachaty

Odkąd rodzina Lewandowskich przeprowadziła się do Barcelony, Anna uczy się popularnej w Hiszpanii bachaty. Podekscytowana na bieżąco zdawała relację z postępów na parkiecie na Instagramie. Tym razem na zajęcia wybrała się sama i oddała w ręce zawodowca Mathiasa Fonta, a jak sama podkreślała, Robert był zachwycony jej nowymi umiejętnościami. "Powoli wsiąkam w klimat hiszpańskiej muzyki i w katalońskie klimaty, które już kocham. Oczywiście, jeszcze duuuuuużo pracy przede mną. I know, I know! Ale takie wyzwania to ja uwielbiam! Nie przychodzi mi to łatwo, natomiast najważniejsze, że odkrywam nową pasję i… mężowi się podoba" - napisała na Instagramie. Już wtedy zasugerowała, że być może treningi taneczne pojawią się w jej aplikacji. Wygląda na to, że plan został zrealizowany. Robert Lewandowski miał także okazję nie raz zatańczyć u boku żony i sprawdzić jej postępy w nauce. Para została przyłapana w zmysłowym tańcu na imprezie. Więcej przeczytasz tutaj.