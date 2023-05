Magda Pyznar dziś spełnia się jako mama, autorka książek i business woman, a kiedyś prowadziła zupełnie odmienny tryb życia. Poznaliśmy ją dzięki programowi "Warsaw Shore", który ukazuje imprezowe historie młodego pokolenia. Taki start w show-biznesie nie przekreślił szansy Pyznar na poważne i zdrowe życie, z dala od hucznych imprez i szaleństw. Dziś uczestniczkę show na Instagramie śledzi ponad 229 tys. użytkowników. Jak na polskie realia jest to całkiem potężne grono, jednak nie tak duże jak społeczność Natalii Janoszek (1,8 mln). W ostatnich dniach dużo mówi się o tym, że obserwatorzy aktorki są kupieni, a cała kariera została zmyślona. Pyznar w rozmowie z nami skomentowała te rewelacje.

REKLAMA

Zobacz wideo Magda Pyznar z "Warsaw Shore" urodziła

Magda Pyznar o karierze Janoszek. "Smutny trend"

Influencerka odniosła się do informacji dotyczących działalności Natalii Janoszek. Wskutek materiału Krzysztofa Stanowskiego, polskie media zainteresowały się karierą aktorki bardziej niż kiedykolwiek przedtem."Gdybyśmy chcieli przenieść karierę Natalii z Bollywood do Polski, to Natalia byłaby babką potrąconą na pasach w piątym odcinku "W11 - Wydział Śledczy" albo byłaby woźną w czternastym odcinku paradokumentu "Szkoła". (...) To najlepiej poprowadzony kit w historii polskich mediów. Nikt tak profesjonalnie nie zmyślił samego siebie i tak sukcesywnie, brnąc w to kłamstwo, nie doszedł tak daleko, jak Natalia Janoszek" - opowiadał dziennikarz. Co o udawanej karierze uważa Magdalena Pyznar?

Uważam, że jest to zły, smutny trend. Jak bardzo niskie musi być poczucie własnej wartości danej osoby, jeżeli ona czuje chęć wejścia w show-biznes, że musi wymyślać sobie nową historię? [...] Może mój start nie był najlepszy, ale nie był to start przekłamany. Uważam, że przerodziłam to w coś bardzo wartościowego - wyznała nam influencerka.

Pyznar dodała, że w tej metamorfozie dużą rolę odegrał jej partner, który pomógł w zmianie trybu życia. W sieci jest mnóstwo przedstawicieli młodego pokolenia, którzy są karmieni fałszywymi wzorcami, co również dostrzegła influencerka. Przypadków udawanych karier i przekoloryzowanych rzeczywistości jest o wiele więcej. "Te osoby zmyślają swoje życie, aby przedostać się do internetu. Chcą być idealni, że aż mdli. [...] "Oni nie mają nic ciekawego do zaoferowania" - podsumowała influencerka.

Doda podsumowuje Natalię Janoszek. Mówi, że takich postaci jest więcej

Magda Pyznar samodzielnie wychowuje córkę. Jej partner przebywa w areszcie

W rozmowie z nami Pyznar wspomniała o wywiadzie dla "Dzień dobry TVN", w którym opowiedziała o swojej prywatnej sytuacji. Samodzielnie wychowuje córkę, gdyż jej ukochany przebywa w areszcie. "To było straszne, ponieważ kobieta, która rodzi dziecko, to już targają nią emocje. To nowa rzeczywistość, kobiety często mają depresję poporodową. Po pięciu dniach zostałam sama z dzieckiem. Prawie na moich oczach to się stało, więc traumatyczne przeżycie. Ja naprawdę, pomimo tego, że byłam silna i miałam ogromne wsparcie wszystkich dookoła, to miałam takie myśli, że wyjdę po prostu i skoczę z balkonu" - mówiła w materiale influencerka. Okazało się, że jest mnóstwo kobiet w podobnej sytuacji jak Pyznar, co wyszło na jaw po publikacji wywiadu śniadaniówki. Pyznar otrzymała ogrom wsparcia od widzów, którzy nie tylko musieli rozstać się ze swoimi połówkami, ale przechodzą także przez depresję. Cały wywiad z influencerką jest dostępny tutaj.