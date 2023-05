Jakub Rzeźniczak gra w Wiśle Płock od 2019 roku. Fani piłkarza interesują się nie tylko jego karierą zawodową, ale i życiem prywatnym. Serce sportowca skradła brązowowłosa Paulina, z którą Rzeźniczak publikował swego czasu mnóstwo zdjęć. Teraz piłkarz na chwilę zwolnił z prowadzeniem konta na Instagramie. Fani pary zastanawiają się nad powodem tej decyzji. Paulina Rzeźniczak postanowiła wyjaśnić kulisy takiego zachowania.

REKLAMA

Zobacz wideo Jakub Rzeźniczak odpowiada na zarzuty Magdaleny Stępień

Jakub Rzeźniczak już nie jest tak bardzo aktywny w mediach. Dlaczego?

O piłkarzu zaczęło być głośno w show-biznesie nie tylko za sprawą jego osiągnięć sportowych, ale i podbojów miłosnych. Piłkarz był związany między innymi z Eweliną Taraszkiewicz i Magdaleną Stępień. To jednak Paulina Nowicka (dziś Rzeźniczak) finalnie skradła jego serce. W mediach widzimy, że tworzy z piłkarzem zgrany duet. Wielokrotnie ukochana Rzeźniczaka pokazywała w sieci, jak mile zaskakuje ją jej mąż. Ostatnio jednak coraz mniej ich wspólnych ujęć w sieci. Jedna z obserwatorek Pauliny Rzeźniczak zapytała na Instagramie: "Co tak mało was razem? Gdzie Kuba?". Na co żona piłkarza odpowiedziała:

Klub, w którym gra Kuba, znalazł się w trudnej sytuacji. Nie każdemu podoba się aktywność w social mediach, więc zdecydował się trochę wycofać.

Eksperci uważają, że Wisła Płock, która jest obecnie po mało udanym sezonie, może wkrótce znaleźć się w niższej lidze. Taka prognoza nie buduje pozytywnej atmosfery między piłkarzami, a także kibicami drużyny. Przed członkami zespołu bez wątpienia pracowity okres. Nic zatem dziwnego, że Rzeźniczak pragnie skupić się na pracy i ograniczyć aktywność w mediach społecznościowych.

Rzeźniczakowie bawią się na rodzinnej imprezie. Stylówka Pauliny klasa!

Jakub Rzeźniczak podzielił się radosną nowiną. Tak wygląda jego ostatni post z żoną

Piłkarz poślubił Paulinę Rzeźniczak w słonecznym Miami. W związku z zawarciem związku małżeńskiego w Stanach Zjednoczonych, zakochani musieli trochę poczekać na dopełnienie formalności w Polsce. Okazuje się, że wszystko poszło pomyślnie. Piłkarz opublikował na Instagramie zdjęcie z ukochaną z następującym podpisem: "W końcu. Formalności dotyczące naszego ślubu w Miami troszkę trwały, ale dziś nareszcie odebraliśmy polski akt małżeństwa". Więcej o tym przeczytacie tutaj.