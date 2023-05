Dariusz Pachut to podróżnik i ratownik medyczny, który jak Doda uwielbia różne formy aktywności fizycznej. Wokalistka od zawsze chciała mieć u swego boku sportowca i wyszło na to, że jej się udało. Razem z Pachutem tworzą szczęśliwą parę, co możemy zaobserwować w mediach społecznościowych. Ukochany Dody również nie stroni od refleksji na Instagramie. Tym razem postanowił w najnowszym poście dodać kilka czułych słów na temat ukochanej. Jesteście ciekawi co napisał?

REKLAMA

Zobacz wideo Doda o Janoszek i Stanowskim. "To wasza wina"

Dariusz Pachut czule o Dodzie. Tu zaiskrzyło od razu

Fani wokalistki odetchnęli z ulgą, kiedy dowiedzieli się, że ich idolka jest szczęśliwie zakochana. Wcześniej mogliśmy obserwować Dodę w show "12 kroków do miłości", gdzie miała do czynienia z wieloma mężczyznami, którzy próbowali skraść jej serce. Żadnemu z uczestników się to jednak nie udało. W związek z wokalistką wszedł Dariusz Pachut, który ma z nią wiele wspólnych cech. Para uwielbia spędzać czas w swoim towarzystwie. Sportowiec i artystka często razem podróżują, co możemy zauważyć w sieci. Ukochany Dody towarzyszy jej także podczas występów. Widzimy to po zdjęciach z backstage'u. Pachut opublikował jedno z nich na swoim Instagramie i dodał do niego romantyczny opis.

W życiu spotkasz tylko jedną osobę, z którą lecą iskry od samego początku. Wymowne spojrzenie, aluzje i gra gestów. Cała reszta to jak odpalanie pustej zapalniczki...

Fani pary są zachwyceni romantycznym przesłaniem posta. "Najpiękniejsza para", "I oby tak już do końca życia", "Trzymajcie i kochajcie się tak mocno jak wasze dłonie..." - czytamy w komentarzach. Bez wątpienia Dariusz Pachut zdobył uznanie wiernych fanów Dody. Para cieszy się ogromnym zainteresowaniem w sieci. Niektórzy piszą, że wokalistka po latach miłosnych zawodów "w końcu znalazła normalnego faceta".

Pachut ugotował mamie Dody rosół. "No, taki zięć to skarb!". Spójrzcie na minę Doroty

Dariusz Pachut niebawem wyruszy w ryzykowną podróż. Co na to Doda?

Ukochany wokalistki uwielbia wyzwania. Zamierza wkrótce zjechać na linie z dziesięciu najwyższych wodospadów świata. Chce osiągnąć ten cel razem z ekipą sportowców. "Mieliśmy najpierw pomysł, by zjechać tylko z Salto Angel, ale po krótkim szperaniu w internecie, okazało się, że już to zrobiono. Dlatego postanowiliśmy zrobić nie jeden, a dziesięć najwyższych wodospadów świata, z których wtedy aż osiem było dziewiczych" - dowiadujemy się z Radia Zet. Czy Pachut może w trakcie przygotowań liczyć na wsparcie ukochanej? "Dorota bardzo mnie wspiera, kibicuje mi. No i pomaga w pakowaniu, a to jest dobry znak" - wyznał partner wokalistki.