Zdrada w małżeństwie Łukasza Golca? Żona muzyka wyznała, co o tym sądzi

Golec uOrkiestra na polskiej scenie muzycznej jest już od 25 lat, cały czas mnożąc sukcesy na swoim koncie. Chociaż bracia na koncertach wydają się idealnie dogadywać, to w życiu prywatnym nie zawsze tak jest. Rok temu informowaliśmy o konflikcie między nimi. Także w małżeństwie jednego z muzyków czasem zdarzają się problemy. Edyta Golec ma jednak sposoby na ich rozwiązanie. Podzieliła się kulisami związku.

Małżeństwo Edyty i Łukasza Golców. Jak rozwiązują konflikty?

Edyta i Łukasz Golec pozostają małżeństwem już od ponad 20 lat. W show-biznesie trudno jest znaleźć drugą tak zgodną parę. Nawet jeśli po drodze pojawiają się drobne trudności, to nie słychać o tym, aby między małżonkami naradzały się poważne konflikty. Zdają się dogadywać idealnie. Wszystko dlatego, że oboje mają przepis na życie w zgodzie.

Edyta Golec udzieliła wywiadu dziennikarzowi portalu Pomponik.pl po koncercie Golec uOrkiestra na Polsat Superhit Festiwal. W rozmowie została wypytana o kulisy małżeństwa z muzykiem. Wyznała, że kluczem do długowieczności ich związku jest to, że oboje dają sobie nawzajem przestrzeń.

Mamy dla siebie takie chwile prywatności. Mąż ma swój świat, ja nie wchodzę w jego świat. Ma chwilę dla siebie, czy nawet jak pracuje sam w studiu. Generalnie jak jesteśmy poza trasą, każdy pracuje w swoim biurze. Nie wchodzimy do siebie, staramy się po prostu uszanować swoją prywatność - wyznała.

Kobieta wyjawiła również, jak dbają z mężem o to, aby pielęgnować własne zainteresowania i znajdować chwilę dla siebie. "Ja wyjeżdżam z koleżankami czy córką na takie babskie wypady. Mąż ma swoje hobby, jest bardzo poświęcony fundacji Braci Golec, którą prowadzi. Są dziedziny, gdzie sobie po prostu nie wchodzimy i myślę, że to i dla niego i dla mnie jest fajne, bo mamy ten czas, żeby zdystansować się do siebie i do tego, co robimy na co dzień. I zatęsknić za sobą po prostu - opowiedziała wokalistka."

Edyta Golec mówi wprost, że nie obawia się zdrady

Inny temat, który zainteresował redaktora było to, czy w małżeństwie Golców występują chwile zazdrości. Wokalistkę zapytano, jak się czuje, kiedy fanki wzdychają do jej męża. "To jest bardzo przyjemne. Mi to w ogóle nie przeszkadza" - odpowiedziała. Idąc tym tropem, dziennikarz podpytał Edytę Golec jeszcze o to, jak radzi sobie z zazdrością i czy obawiała się kiedyś zdrady.

Mąż jeszcze nigdy mi nie dał powodów do zazdrości. Gdyby miało do czegoś dojść, pewnie by już dawno do tego doszło, do jakiejś zdrady. Ale myślę, że to wspólne zaufanie, które nas łączy już jako małżeństwo ze stażem 23-letnim, myślę, że jest ugruntowane. Ja nawet się cieszę, że oni są nadal atrakcyjni i kobiety na nich zwracają uwagę. Nie dajemy sobie żadnych powodów do zazdrości, więc tutaj na tym polu ufamy sobie bardzo i nie ma takiej możliwości, żeby jedno mrugnięcie kogoś coś zawaliło - opowiedziała.

Warto przypomnieć, że Edyta Golec występuje z mężem i szwagrem razem na scenie. Jak widać to, że spędzają ze sobą także czas w pracy, nie ma negatywnego wpływu na ich związek.