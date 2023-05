Anna Kurnikowa to nazwisko, które zna każdy, kto w latach 90. interesował się sportem. Tenisistka rozpoczęła karierę, mając zaledwie 14 lat. Na jej koncie szybko zaczęły pojawiać się pierwsze sukcesy. Niestety ze względu na chroniczny uraz pleców, musiała zakończyć wyczyny na korcie. Co się dzieje dzisiaj ze "złotym dzieckiem tenisa"?

Po zakończeniu kariery Anna Kurnikowa skupiła się na pracy charytatywnej

Anna Kurnikowa karierę zakończyła w 2003 roku. Obecnie wciąż grywa w tenisa, jednak nie bierze udziału w rozgrywkach. Zamiast tego występuje na meczach, z których zebrane środki przekazywane są na różne organizacje pomocowe. Wielokrotnie pojawiała się na turniejach wspierających fundacje działające na rzecz pacjentów z AIDS. W pomoc w walce z tą chorobą angażuje się również poza kortem. W 2009 roku odwiedziła rodzinną Rosję, aby pracować z młodymi ludźmi dotkniętych wirusem HIV.

Dzięki działalności wolontariackiej sportsmence udało się ostatecznie zdobyć amerykańskie obywatelstwo w 2010 roku. Dużą rolę w tym odegrała jej współpraca z USO (United Service Organizations), która wspiera żołnierzy i weteranów w Stanach Zjednoczonych.

Anna Kurnikowa związała się z Enrique Iglesiasem. Wciąż mało wiemy o ich życiu

W 2001 roku Anna Kurnikowa związała się z popularnym piosenkarzem - Enrique Iglesiasem. Poznali się podczas kręcenia teledysku do jednej z jego piosenek, w którym występowała tenisistka. Chemia, jaka narodziła się między nimi na ekranie, znalazła swoje odbicie w rzeczywistości. Para doczekała się trójki dzieci. Jako pierwsze pojawiły się bliźniaki w 2017 roku: Lucy i Nicholas. Natomiast w 2020 roku na świat przyszła Mary.

Kurnikowa bardzo chroni swoją prywatność, w tym również związek. Do tej pory nie jest jasne, czy doszło do jej ślubu z Enrique Iglesiasem. Również media nie wiedziały wcześniej o ciążach sportsmenki, a o dzieciach para informowała po ich narodzinach. Fanom udało się jednak wypatrzeć na Instagramie, że tenisistka przyjęła nazwisko muzyka i nosi pierścionki, które mogą przypominać zaręczynowy i obrączkę ślubną. Chociaż oboje starają się utrzymywać szczegóły swojej relacji w tajemnicy, to wydają się tworzyć naprawdę szczęśliwy związek.