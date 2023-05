Roksana Węgiel w 18. urodziny oficjalnie ogłosiła, że jest w związku. Wcześniej przez kilka miesięcy sugerowała, że jest zakochana, ale nie ujawniała tożsamości ukochanego. W mediach społecznościowych wokalistki pojawiały się jedynie zdjęcia z tajemniczym mężczyzną. Wybrankiem młodej gwiazdy okazał się Kevin Mgleja. Starszy o osiem lat chłopak jest producentem muzycznym. Ich związek spotkał się z kontrowersjami. Oni jednak nic sobie z tego nie robili. Para ostatnio zadebiutowała razem na ściance. Roxie i Kevin wybrali się razem na 14. urodziny magazynu K-MAG. 27 maja wokalista pochwaliła się na Instagramie, że jest zaręczona. Jak się okazuje, para długo ukrywała ten fakt. Fani przeprowadzili własne śledztwo, aby dowiedzieć się, kiedy dokładnie doszło do powiedzenia "tak". Do sprawy zaręczyn gwiazdy odniósł się Marcin Prokop.

Zobacz wideo Roxie Węgiel w rozmowie z Plotkiem rozlicza swoje ostatnie pięć lat kariery [WYWIAD PLOTKA]

Marcin Prokop komentuje zaręczyny Roxie z Kevinem Mgleją

W poniedziałkowym odcinku "Dzień dobry TVN" poruszono temat niespodziewanych zaręczyn Roxie Węgiel i Kevina Mgleja. Mateusz Hładki w kąciku show-biznesowym przybliżył temat widzom TVN i prowadzącym. Marcin Prokop wyjawił, co sądzi o narzeczonym gwiazdy. Jak się okazuje, miał okazję poznać go osobiście, podczas wspólnej pracy.

Pracowałem kiedyś z Kevinem przy jednym projekcie, bo jest współwłaścicielem agencji reklamowej. To bardzo miły i bardzo kumaty, bardzo zabawny chłopak, więc jeśli jest im razem dobrze, to trzymam kciuki za powodzenie tej relacji - chwalił narzeczonego Węgiel Prokop.

Roksana Węgiel dementuje plotki na temat narzeczonego

Odkąd para oficjalnie ogłosiła, że jest razem, musi mierzyć się z hejtem. Ostatnio piosenkarka nie wytrzymała i odniosła się do złośliwych plotek. Od początku związku Roxie i Kevina pojawiają się zarzuty, jakoby wokalistka miała utrzymywać narzeczonego. Artystka postanowiła raz na zawsze rozwiać wątpliwości internautów. "Co do utrzymania mojego partnera, Kevin prowadzi kilka firm od paru lat i jest ostatnią osobą, którą musiałby ktokolwiek utrzymywać" - napisała na InstaStories.