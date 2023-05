Sezon ślubny ruszył pełną parą. Wraz z nim weselna gorączka zarówno narzeczonych, jak i samych gości. Zachodzimy w głowę, ile dać w kopercie, z kim się pojawić i co na siebie włożyć. Jeśli chodzi o to ostatnie, influencerka Klaudia Majewska postanowiła odrzucić wszelkie konwenanse i na cudzy ślub pojawiła się w białej sukni. Stylizacja wywołała niemałe zamieszanie wśród jej obserwatorów. Wielu z nich stwierdziło, że to faux-pas, bo kolor biały na ślubie powinien być zarezerwowany tylko dla panny młodej.

Influencerka poszła na ślub w białej sukience

Klaudia Majewska jest influencerką, która działa na TikToku pod nazwą xkleoox i publikuje treści głównie na temat pielęgnacji oraz makijażu. Często wrzuca także filmiki ze swoimi stylizacjami. Niedawno poprosiła obserwatorów o pomoc w kwestii doboru sukienki na ślub, na którym miała być gościem. Majewska zaprezentowała cztery różne outfity. Pierwszy zestaw - który później wybrała - to długa sukienka z dużym wycięciem na dekolt oraz eksponująca lewą nogę. W stylizacji nie byłoby nic zaskakującego gdyby nie fakt, że jest... biała.

Internauci oburzeni stylizacją tiktokerki

Internauci nie ukrywali zdziwienia, a wręcz oburzenia białą stylizacją Majewskiej: "Nietakt i tyle. Pewnych rzeczy się nie robi", "Gdybyś pojawiła się w pierwszej na moim ślubie, świadkowa oblałaby cię barszczem na wejściu" - czytamy na TikToku. Do tego ostatniego komentarza influencerka postanowiła się odnieść. W filmiku nagranym już po wydarzeniu napisała: "Mamy sukces, nikt nie oblał mnie barszczem".

Stylizacje na komunie także budzą emocje

Nie tylko sukienki na ślub, ale i na komunie potrafią wywołać emocje. Przekonała się o tym w ostatnim czasie Jessica Miemiec, kiedy pochwaliła się stylizacją przygotowaną na komunię siostry. Nie wszystkim obserwatorom przypadła do gustu - część z nich uznała, że jest zbyt wyzywająca. Miemiec postanowiła się tym jednak nie przejmować. "Moja stylizacja była jak najbardziej stosowną do sytuacji, ponieważ była kupiona u projektanta właśnie na takie okazje" - skwitowała.