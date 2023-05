Książę Harry wydał ostatnio autobiografię pt. "Ten drugi". Książka szybko osiągnęła miano bestsellera i została przetłumaczona na wiele języków. Wszystko przez to, że autor ujawił w niej kulisy życia w Pałacu Buckingham. W świetle tego, co wcześniej opowiadał w mediach na temat relacji między jego rodziną a Meghan Markle, autobiografia spotkała się z ogromnym zainteresowaniem. Faktycznie w treści pojawiają się rzeczy, o których nikt wcześniej nie wiedział. W jednym z rozdziałów książę Harry podzielił się wspomnieniem tego, jak zapoznawał przyszłą żonę z bliskimi.

Książę Harry opisuje, jak jego rodzina dowiedziała się o Meghan

W "Ten drugi" książę Harry opowiedział o tym, jak poznał Meghan Markle. Miał się w niej zauroczyć w chwili, gdy pierwszy raz zobaczył jej zdjęcie na Instagramie. Kiedy ich związek zaczął się rozwijać, to stało się jasne, że będzie musiał go jak najdłużej utrzymać w tajemnicy przed mediami. Przynajmniej do czasu, kiedy nie przedstawi ukochanej rodzinie. Pierwsze randki odbywały się więc w prywatnych klubach, do których wstęp mieli tylko ich członkowie. Książę zabierał ją również do kawiarenki na terenie Pałacu Kensington oraz na wyjazdy zagraniczne.

Po kilku miesiącach spotykania się z Meghan zdecydował, że czas, aby aktorka poznała jego najbliższych. Na początku przedstawił ukochaną przyjaciołom. Kiedy ci pokazali, że akceptują jego nowy związek, przyszła kolej na księcia Williama i księżną Kate. Wiadomością o nowej partnerce książę Harry podzielił się podczas wspólnej kolacji, gdy został podpytany przez brata. "Wiedział, że coś jest na rzeczy" - czytamy w autobiografii.

W "Ten drugi" przedstawiono historię zapoznania księcia i księżnej Cambridge z Meghan

Po tym, jak książę William i księżna Kate zarzekli się, że nikomu nie powiedzą o tym, kto jest ukochaną księcia Harry'ego, ten zdecydował się im wyjawić swoją tajemnicę. Powiedział im, że Meghan to amerykańska aktorka z "Suits". Reakcja rodziny zaskoczyła księcia. Jego brat otworzył szeroko usta w szoku, spojrzał na żonę i oboje zastanawiali się co zrobić. "P****dol się" - rzucił starszy syn króla Karola III. Według autora "Ten drugi" książę William od razu pokazał, że nie akceptuje nowej szwagierki. Powiedział, że ich związek będzie niemożliwy. Razem z żoną są fanami serialu "Suits", więc wiedzieli, kim jest Markle.

Ostatecznie doszło jednak do spotkania pomiędzy księciem Williamem a przyszłą księżną Sussex. "Drzwi się otworzyły, a tam stał mój brat, trochę wystrojony. Ładne spodnie, elegancka koszula, ale z rozpiętym kołnierzykiem. Przedstawiłem Meg, która podeszła i go przytuliła. To go całkowicie zaskoczyło" - wyznał książę Harry w autobiografii. "Willy nigdy nie przytulał obcych, podczas gdy Meg robiła to często. To było klasyczne zderzenie się kultur. Wydawało się to jednocześnie urocze i zabawne" - dodał. Jednak odkąd książę i księżna Sussex zrzekli się obowiązków rodziny królewskiej, ich relacje przestały wydawać się "urocze" i "zabawne". Między braćmi wybuchały kłótnie, których powodem była właśnie Meghan. Ponoć do dziś ich relacje są dość napięte.