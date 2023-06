W 2010 roku Michael Douglas miał bardzo poważne problemy zdrowotne. U aktora rozpoznano nowotwór w bardzo zaawansowanym stadium, który mógł okazać się śmiertelny. Douglas przekazał wówczas mediom, że choruje na raka krtani, a winą obarczano wieloletnie nałogowe palenie papierosów oraz picie alkoholu. Jednak trzy lata później podczas wywiadu udzielonemu "The Guardian" aktor wyznał, że lekarze nie rozpoznali u niego wcale raka krtani, a raka języka.

Michael Douglas zachorował na raka w wyniku zarażenia wirusem HPV

W rozmowie z "The Guardian" Michael Douglas opowiedział, że diagnozę usłyszał w 2010 roku po wielu miesiącach dyskomfortu, który odczuwał w jamie ustnej. Lekarze przez długi czas nie byli w stanie stwierdzić, co mu dolega. Część z nich przepisywała mu antybiotyki, które nie przynosiły żadnych efektów. Ostatecznie jeden z lekarzy odkrył guz wielkości orzecha włoskiego znajdujący się pod językiem aktora. "Do końca życia zapamiętam wyraz jego twarzy. Powiedział mi, że trzeba wykonać biopsję" - wspomina. Badania potwierdziły, że Douglas choruje na nowotwór.

Nie chcę wchodzić w szczegóły, ale ten rodzaj raka jest wywołany wirusem HPV, którym zaraziłem się podczas seksu oralnego - dodał.

Natychmiast wdrożono bardzo intensywne leczenie, konieczna była chemioterapia i naświetlania. W rozmowie z "The Guardian" Michael Douglas opowiedział, że nie chciał korzystać z rurki do karmienia, dlatego przez wiele tygodni był wyłącznie na płynnej diecie. W konsekwencji schudł aż 20 kg. "To było bardzo trudne (...). Byłem strasznie słaby" - opowiadał. Wielotygodniowe leczenie przyniosło na szczęście oczekiwane efekty. Choroba od tamtego czasu nie powróciła.

Wirus HPV może powodować wiele rodzajów raka

Jak czytamy na stronie szczepienia.pzh.gov.pl, główną drogą zakażenia HPV są kontakty seksualne, jednak pełny stosunek rzeczywiście nie jest konieczny do zakażenia. Co więcej, użycie prezerwatywy jedynie zmniejsza ryzyko zakażenia, a nie chroni przed nim całkowicie. Wirus HPV może powodować nie tylko raka języka, jamy ustnej czy gardła, ale też nowotwory odbytu, prącia czy pochwy. Wirus ten jest także odpowiedzialny za niemal sto proc. przypadków raka szyjki macicy.