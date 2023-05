"Hotel Paradise". Klaudia El Dursi na zdjęciu z mamą. Ciężko znaleźć podobieństwo

Klaudia El Dursi jest znana przede wszystkim z udziału w "Top Model" oraz roli prowadzącej "Hotelu Paradise". Choć w modowym show nie udało jej się wygrać, to sam udział otworzył jej drzwi do dalszej telewizyjnej kariery. Klaudia El Dursi z okazji Dnia Matki pojawiła się 26 maja w studiu "Dzień dobry TVN". Prowadząca "Hotel Paradise" przybyła do programu śniadaniowego ze swoją mamą. W trakcie rozmowy z prowadzącymi okazało się, że pani Bożena właśnie zadebiutowała w telewizji.

Pani Bożena i Klaudia dość istotnie się od siebie różnią wizualnie. Same odniosły się nawet do tego. "(...) Ale my osobiście uważamy, że absolutnie nie mamy ze sobą niemalże nic wspólnego, żartobliwie mówiąc" - powiedziała El Dursi. Pani Bożena ma jednak nieco inne zdanie i twierdzi, że z biegiem czasu widzi coraz więcej podobieństw między nią a córką. "To bardzo mnie śmieszy. Zawsze (Klaudia - red.) się buntowała, a teraz patrzę tak z boku, co ona robi i robi identycznie jak ja, także uważam, że jest bardzo podobna" - powiedziała.

"Hotel Paradise". Klaudia El Dursi o relacjach z matką. Była surowa

Dziś Klaudia El Dursi nazywa swoją mamę "kumpelką i przyjaciółką". Nie zawsze jednak tak było - prowadząca "Hotelu Paradise" wyznała, że jej mama była dość surowa. El Dursi nigdy nie miała jej jednak tego za złe. "Była bardzo wymagająca. (...) Ale też mi się to bardzo podobało, że w domu było wszystko jak należy. Obiad był jak należy, święta były jak należy. (...) U mamy było wszystko uporządkowane niemalże co do godziny, to ja nie mam tak. Chciałabym" - powiedziała gwiazda. Ich relacja z czasem przeszła na bardziej partnerską płaszczyznę, ale czasem prezenterka wciąż czuje surowe spojrzenie matki."Zawsze jak coś jest nie tak, to mi o tym powie. Zawsze to krytyczne, baczne oko mamy czuwa i jak mogłam się ubrać inaczej albo wypowiedzieć na dany temat inaczej, to mówi. Często ma rację. Jednak ona mnie zna najlepiej" - skwitowała El Dursi.