Izabela Janachowska była jedną z gwiazd, które pojawiły się na tegorocznym Polsat SuperHit Festiwal. Do Sopotu przyjechała ze swoim mężem Krzysztofem Jabłońskim. Prezenterka jest już od jakiegoś czasu związana z Polsatem, gdzie prowadzi "Ślubne pogotowie" i wraz z ekipą pomaga zagubionym pannom młodym w przygotowaniach do ważnej ceremonii. W stacji jest także współprowadzącą "Tańca z gwiazdami", a to właśnie w tym programie stawiała pierwsze kroki w telewizji, kiedy emitowany był jeszcze przez stację TVN. Do Opery Leśnej wybrała luźny strój. Miała na sobie jeansy i białą koszulę. Całość przełamała sandałkami z futerkiem i mikroskopijną torebką marki Hermes wartą aż 29 tysięcy złotych. Prezenterka lubi luksus nie tylko w modowych dodatkach. Niedawno zamieszkała w nowym apartamencie, który ocieka luksusem. Zobaczcie, jak urządziła łazienkę.

Izabela Janachowska pokazała luksusową łazienkę. Jest marmur i złote krany

Już w marcu Izabela Janchowska przeprowadziła się z mężem i synkiem do nowego apartamentu. Celebrytka, która aktywnie działa w mediach społecznościowych i na YouTube, pokazała fanom, jak się urządziła. Wnętrze robi wrażenie, bo jest zaaranżowane w nowoczesnym stylu i aż ocieka luksusem. W sypialni prezenterki jest sporej wielkości łóżko i przeszklona łazienka z wielką czarną wanną stojącą pośrodku.

Tancerka ma też ogromną toaletkę z wielkim lustrem, idealne miejsce do wykonywania porannego makijażu. Lustra przewijają się zresztą przez całe mieszkanie, a w łazience sięgają samego sufitu. To właśnie w tym pomieszczeniu najbardziej zwracają uwagę dodatki. Izabela wybrała marmurowy blat i złote krany. Z sufitu zwisa fantazyjna lampa w złotym kolorze, która nadaje wnętrzu wyrafinowanego charakteru. W kuchni pojawiła się ogromna wyspa, a w salonie połączonym z jadalnią znajdują się kanapy i posąg Buddy. Więcej zdjęć z mieszkania prezenterki znajdziesz w galerii na górze strony.

Izabela Janachowska wywołała burzę słowami na temat Dowbor. "Zna swoje miejsce"

Izabela Janachowska skomentowała ostatnio zwolnienie z Polsatu Katarzyny Dowbor. Zanim ogłoszono oficjalną decyzję, kto będzie prowadzącą programu "Nasz nowy dom", to właśnie o niej plotkowano, że może dostać tę posadę. W rozmowie z Pudelkiem podkreślała, że darzy Dowbor ogromnym szacunkiem i ogromnym wyróżnieniem jest dla niej sam fakt, że była brana pod uwagę, jako jej ewentualne zastępstwo. To natychmiast wywołało gorącą dyskusję w sieci i na Janachowską spłynęła fala negatywnych komentarzy.

Osoba z jej otoczenia wyznała, że prezenterka nie jest obojętna na hejt, którego pada ofiarą i nie ma zamiaru nikogo zastępować. "Iza doskonale zna swoje miejsce i wie, w czym jest naprawdę dobra. Nawet przez myśl nie przeszło jej, że mogłaby zastąpić Katarzynę Dowbor w roli prowadzącej "Naszego nowego domu", bo zdaje sobie sprawę, że nie pasuje do takiego programu. Zresztą, ma swoje własne show, w którym też może pomagać potrzebującym i to w kwestiach, w których śmiało można nazwać ją ekspertką" - powiedział nam informator. Więcej przeczytasz tutaj.