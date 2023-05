Etienette Wiśniewska to córka Michała Wiśniewskiego i Anny Świątczak. 16-latka poszła w ślady rodziców i również działa w przemyśle muzycznym. W internecie dzieli się twórczością. Ma na koncie kilka piosenek. Trzy nagrała też z ojcem. Kilkukrotnie wystąpiła z nim również na scenie. Utalentowana nastolatka myśli też o płycie. Czy zaprosi do współpracy rodziców? Zdradziła to w rozmowie z Plotkiem. Michał Wiśniewski również nie odmówił komentarza.

REKLAMA

Zobacz wideo Etienette Wiśniewska zaprosi rodziców na płytę? Michał: "Oby nie"

Etienette Wiśniewska o potencjalnej płycie

16-latka już może pochwalić się pojawieniem na płycie winylowej ojca. Wykonała z nim utwór "Jest tak… Czyli rozmowa ojca z córką". W planach na przyszłość ma jednak własny krążek. Nie wie jeszcze, kiedy i w jakiej formie się ukaże. Jak się okazuje, na ten moment czeka również Michał Wiśniewski, który z zainteresowaniem słuchał wypowiedzi córki. Czy zaprosi ojca albo matkę do współpracy? W końcu obydwoje również śpiewają. Opowiedziała o tym w rozmowie z Plotkiem.

Zależy mi na tym, aby nabrać troszkę więcej doświadczenia, czyli tak spojrzeć trochę bardziej na większy obrazek i na to, co bym chciała tworzyć. Pod czym bym chciała się podpisywać. I wtedy już konkretnie bym myślała o jakiejś płycie, albumie cokolwiek.

Etiennette Wiśniewska podbija TikToka. Odśpiewała "kryzysową narzeczoną" Lady Pank

Etienette zaprosi rodziców do współpracy?

Czy Michał Wiśniewski chciałby się pojawić na debiutanckiej płycie córki? Okazuje się, że nie. Na pytanie skierowane do nastolatki, czy zaprosi rodziców do współpracy, lider Ich Troje wtrącił się: "Mam nadzieję, że nie, że to będzie fajny album" - powiedział, rozśmieszając wszystkich. Co o tym sądzi 16-latka? "Myślę, że na ten moment, jeśli chciałabym, moje pierwsze twory upubliczniać, chciałabym je zachować dla siebie. Będzie to pierwsza rzecz, która mnie definiuje muzycznie. Te piosenki z mamą i tatą chciałabym zostawić, póki co na inne pole mojej twórczości. Ale na pewno jeszcze gdzieś będziemy się razem na scenie pojawiać" - powiedziała Etienette Wiśniewska. Jaki stosunek do tego ma Michał Wiśniewski? Obejrzyjcie pełną rozmowę w materiale i góry strony.