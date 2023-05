Życie miłosne Filipa Chajzera od długiego czasu jest szeroko komentowane przez media. W maju 2022 roku okazało się, że prowadzący "Dzień dobry TVN" rozstał się z Małgorzatą Walczak. Para tworzyła związek przez dziesięć lat. Doczekali się również syna Aleksandra. Z okazji Dnia Matki, Filip Chajzer zwrócił się do swojej partnerki. Obserwatorzy nie byli zachwyceni.

Zobacz wideo Małgorzata Ohme o Filipie Chajzerze: Cokolwiek by nie zrobił, to generuje kontrowersyjne opinie

Filip Chajzer odpowiedział na komentarze obserwatorów. Nie szczędził słów

Filip Chajzer jest aktywny w mediach społecznościowych. Na profilu na Instagramie zebrał ponad 800 tysięcy fanów. Często dzieli się prywatnymi chwilami z życia. Z okazji święta wszystkich mam, Filip Chajzer opublikował nietypowy post. Postanowił napisać wiadomość o matce swojego dziecka, Małgorzacie Walczak. Podziękował jej za troskę i opiekę nad Aleksem. "Gdzieś kiedyś czytałem, że wdzięczność ma najwyższą wibrację energetyczną z ludzkich uczuć. Dlatego z okazji dnia mamy chciałbym wyrazić wdzięczność i podziękować mamie mojego syna za poświecenie, z jakim wychowuje naszego syna Aleksa. Jestem przekonany, że mając tak kochającą mamę, będzie wspaniałym człowiekiem. Rodzice mogą się rozejść, szacunek do siebie ma jednak wspólny mianownik. Wszystkiego, co najpiękniejsze dla każdej mamy (...)" - czytamy w poście.

W komentarzach rozpętała się prawdziwa burza. Obserwatorzy prezentera byli podzieleni. Niektórzy pochwalali zachowanie Chajzera. Cieszyli się, że docenił partnerkę pomimo rozstania. Zauważyli, że relacja dawnych partnerów zmienia się na lepsze. Inni stanęli po stronie samodzielnej mamy. "Super mama! A tata niech pada na kolana, prosi i wróci" - napisała jedna z obserwatorek. Dziennikarz bez wahania odpisał. Nie szczędził słów. "Jezusie słodki, skąd to się w ludziach bierze". Inna osoba zastanawiała się, czy jest szansa, że Chajzer ponownie zwiąże się z Walczak. I tym razem odpowiedział na komentarz. "Może jednak zajmie się pani układaniem własnego życia. Gorąco polecam" - czytamy.

Była partnerka Filipa Chajzera o samotnym macierzyństwie

Romans Filipa Chajzera był powodem zakończenia jego wieloletniego związku. Jakiś czas temu Małgorzata Walczak wypowiedziała się na temat samodzielnego macierzyństwa. W poście na Instagramie szczerze napisała, jak sobie radzi. "Bycie samodzielną mamą (tylko my same wiemy, jak naprawdę się czujemy) to dwa razy więcej pracy, dwa razy większy stres i dwa razy więcej łez. Ale to też dwa razy więcej miłości i dwa razy więcej uścisków" - wyznała była partnerka Chajzera. Dodała również, że tuż po rozstaniu, gospodarz "Dzień dobry TVN" zakupił psa, którego jej oddał. Obserwatorzy nie kryli zdziwienia postępowaniem FIlipa Chajzera. ZOBACZ TEŻ: Dawid Kwiatkowski wystąpił z bratem na scenie Polsat SuperHit Festiwalu. Michał Kwiatkowski jest sławny za granicą