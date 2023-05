Dawid Kwiatkowski zyskał miano jednego z najpopularniejszych polskich piosenkarzy młodego pokolenia. Ostatnio miał okazję wystąpić podczas Polsat SuperHit Festiwalu 2023. W Sopocie zaprezentował kilka swoich utworów z okazji dziesięciolecia kariery. Nie każdy z jego fanów wie, że wokalista ma muzykę we krwi. Jego inspiracją jest starszy brat, Michał, który zrobił ogromną karierę za granicą.

Dawid Kwiatkowski wystąpił z bratem na scenie

W trakcie swojego jubileuszu Dawid zaprosił brata na scenę. Michał Kwiatkowski nie krył dumy. Z wielką chęcią wystąpił z młodszym bratem. Dawid podziękował mu za wszystko, co dla niego robił przez wiele lat. "Wysyłał pieniądze, żebym mógł skończyć szkołę muzyczną. (...) To ty pierwszy we mnie uwierzyłeś" - wyznał Kwiatkowski w trakcie koncertu. Jak się okazało, Michał ma szerokie grono fanów za granicą. Jak podaje "Super Express", do Paryża wyjechał w wieku 18 lat.

Michał Kwiatkowski od zawsze chciał być artystą. W Polsce uczył się grać na fortepianie i puzonie w szkole muzycznej. Zdobywał również wiele nagród w lokalnych konkursach. Marzył o studiowaniu na Sorbonie. W wieku 19 lat wyjechał do Paryża. Jego ciężka praca się opłaciła. W 2003 roku zaprezentował swoje umiejętności w programie "Star Academy" we Francji. Kwiatkowski wystąpił u boku takich gwiazd jak Elton John czy Phil Collins. Skradł serca tysięcy fanów. W 2004 roku wypuścił swój pierwszy krążek. Michał odbył również międzynarodową trasę koncertową. Dotychczas sprzedał tysiące kopii swoich albumów.

Bracia Kwiatkowscy od zawsze się wspierali. Łączy ich wyjątkowa relacja

Dawid i Michał Kwiatkowski od zawsze się wspierali. Niedawno starszy brat wyznał, że ostatnio dowiedział się, jak bardzo Dawid za nim tęsknił. "Niedawno powiedział, że dzień, w którym wyjechałem z Polski, był najsmutniejszym dniem w jego życiu. Moje serce pękło na pół, gdy to usłyszałem" - powiedział w rozmowie z "Super Expressem". Bracia mieli trudną sytuację w domu ze względu na chorobę alkoholową rodziców. Gdy Michał się wyprowadził, wszystko uległo zmianie. Trudno było mu pomagać młodszemu bratu na odległość. Pomimo utrudnień w domu, Dawid zapracował na swoje sukcesy. "Jest cudownym dorosłym mężczyzną i artystą. Który potrafi się zabawić i zapewne, tak jak ja, spróbował wielu rzeczy, ale zawsze był i zapewne będzie rozsądny. Nie dlatego, że widział złe rzeczy w domu, gdy był mały, i jest to nauczka. Ale po prostu dlatego, że jest szalenie mądrym człowiekiem" - Michał z dumą wypowiadał się o bracie.