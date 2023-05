Książę William podczas koncertu koronacyjnego nie ukłonił się królowej małżonce Camilli, wręcz odwrócił głowę, kiedy przechodziła obok. Judi James twierdzi, że podążył za instynktem i podświadomie stanął po stronie zmarłej matki księżnej Diany. Nieukłonienie się żonie króla technicznie rzecz ujmując, było złamaniem królewskiego protokołu. Ekspertka od mowy ciała uważa jednak, że książę Walii mógł uznać za nienaturalne wykonanie takiego gestu wobec macochy.

REKLAMA

Zobacz wideo Książę William i księżna Kate w pierwszym wystąpieniu po pogrzebie królowej Elżbiety II. Oboje nadal w czerni

Książę William nie ukłonił się Camilli. To samo jego dzieci. Tylko Kate to zrobiła

Większość rodziny królewskiej zajęła już miejsca na specjalnym koncercie w Windsorze 7 maja, kiedy przybyli król Karol i królowa małżonka Camilla. Książę William ukłonił się jednak tylko ojcu. Książę George i księżniczka Charlotte poszli w ślady ojca i nie przywitali się formalnie z babcią. Tylko księżna Kate postanowiła ukłonić się obojgu, chociaż podczas koronacji również zrezygnował z tego gestu wobec Camilli. Jak powszechnie wiadomo, protokół królewski stanowi, że niżsi członkowie rodziny królewskiej muszą ukłonić się lub ukłonić osobom o wyższej randze. Następca tronu złamał więc panujące zasady. Oczywiście jak mówiła Judi James, mógł to zrobić poza kamerami. Jednak jak czytamy w Mirror: "Czy William czułby się komfortowo, kłaniając się kobiecie, która zajęła miejsce jego matki na tronie Wielkiej Brytanii?" - pyta się ekspertka od mowy ciała. Zachowanie następcy tronu zostało zauważone przez oglądających.

Odwraca się, by spojrzeć na ojca, ale unika patrzenia na macochę. To wyjątkowy przykład selektywnego ukłonu, w którym William, Charlotte i George decydują się nie kłaniać Camilli zgodnie z protokołem, ale Kate decyduje się na głębokie ukłony zarówno królowi Karolowi, jak i Camilli - powiedziała.

Ekspert od mowy ciała argumentował zachowanie księżnej Walii tym, że pewnego dnia sama zostanie królową małżonką i będzie chciała, aby okazywano jej taki sam szacunek. Judi James dodała: "Tymczasem wygląda na to, że Kate chce położyć kres wszelkim animozjom lub urazom tym jednym prostym gestem szacunku ze strony przyszłej królowej dla obecnej".

Edyta Górniak rzuciła się na Marylę Rodowicz. Co do niej wykrzyczała?

Książę William ustawił do pionu królową Camillę. Jasno dał do zrozumienia, jak wygląda ich relacja

Książę William od początku nie był ciepło nastawiony do znajomości z Camillą Parker-Bowles. Kiedy ta oficjalnie weszła do rodziny królewskiej, dał wyraźny sygnał, że nie będzie mogła czuć się pełnoprawną krewną - tak przynajmniej twierdzi Angela Levin, autorka królewskich biografii. Książę William był nastolatkiem, kiedy ojciec oficjalnie zaczął pojawiać się w towarzystwie Camilli. Kiedy stała się ona pełnoprawną członkinią rodziny królewskiej, książę William miał wyraźnie wytoczyć granice swojej relacji z macochą. Książę Walii dał jasno do zrozumienia, że królowa Camilla jest żoną jego ojca, ale nie babcią jego dzieci. Troje dzieci Williama i Kate Middleton wiedziały, że mają dwóch dziadków, ale tylko jedną babcię - czytamy w książce "Camilla. Prawdziwa historia królowej małżonki" autorstwa Angeli Levin.